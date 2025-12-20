Última edição 2025 com 800 participantes - Divulgação/PMAR

Última edição 2025 com 800 participantesDivulgação/PMAR

Publicado 20/12/2025 12:14 | Atualizado 20/12/2025 12:15

Angra dos Reis - Vem aí a tradicional Corrida dos Santos Reis. A competição terá no dia 5 de janeiro de 2026, às 19h30, a sua 35ª edição, que pode bater recorde de participantes, mais de 1000 inscritos.

A prova acontece tradicionalmente na véspera do aniversário de Angra dos Reis, que estará completando no dia 6 de janeiro 524 anos. A largada e chegada serão na Praça Zumbi dos Palmares, em um percurso de 5km, e a expectativa é de que a edição de 2026 bata todos os recordes de inscritos.

Na corrida de 2025 foram mais de 800 participantes e a previsão é que esse número seja acima de 1.000 corredores na 35ª edição. A prova atrai anualmente centenas de atletas locais e regionais, e tem como organizadora a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Na edição deste ano, o vencedor no geral masculino foi José Ferreira de Sousa Neto, o Atleta Raio, que fez os 5 km em 15min49seg, e Solange Mariano foi a primeira mulher a cruzar a linha de chegada, com o tempo de 18min15seg, sendo campeã pela quarta vez seguida da corrida. Solange, se for disputar em 2026, pode conquistar o pentacampeonato.



ATENÇÃO ATLETAS DE PLANTÃO: fiquem ligados ao curto período de inscrição para a Corrida dos Santos Reis, que deverá ser divulgado pela Prefeitura de Angra, ainda nesta semana.