Última edição 2025 com 800 participantesDivulgação/PMAR
ATENÇÃO ATLETAS DE PLANTÃO: fiquem ligados ao curto período de inscrição para a Corrida dos Santos Reis, que deverá ser divulgado pela Prefeitura de Angra, ainda nesta semana.
35ª edição da Corrida dos Santos Reis pode bater recorde de inscrições
Prova tradicional vai celebrar o aniversário de 524 anos de Angra e pode ultrapassar 1000 atletas
Temporada de cruzeiros movimenta turismo e economia em Angra
Com cerca de 200 mil visitantes a bordo dos mais de 50 transatlânticos que devem aportar no continente e Ilha Grande até março de 2026
Angra está entre as cidades do estado contempladas com recursos de R$ 120 milhões destinados pela Alerj
Após redução de gastos no Parlamento Fluminense ao longo deste ano que chegaram a R$220 milhões. A deputada Célia Jordão e seus pares aprovaram por unanimidade o repasse aos cofres dos municípios
Prefeitura de Angra abre vagas para castração gratuita de cães e gatos em janeiro
Inscrições serão feitas on-line a partir das 10h do dia 22 de dezembro; para agendar a cirurgia, o tutor deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência
Prazo para adesão ao" Regulariza a Tempo" é prorrogado até sexta-feira, 19
Objetivo da extensão é que mais pessoas tenham a oportunidade de renegociar suas dívidas e quitar débitos municipais
