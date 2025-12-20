Entre os turistas as celebridades ganham destaques. Olha a "Marrom", uma das maiores vozes do Brasil - Divulgação/PMAR

Entre os turistas as celebridades ganham destaques. Olha a "Marrom", uma das maiores vozes do BrasilDivulgação/PMAR

Publicado 20/12/2025 11:58

Angra dos Reis - Turistas de diversas partes do Brasil e do mundo já estão desembarcando em Angra dos Reis para conhecer de perto as belezas naturais, a história e a gastronomia do município. A chegada dos navios de cruzeiro reforça a vocação turística da cidade e impulsiona a economia local, movimentando o comércio, os serviços e gerando empregos ao longo da temporada. Além de atrair a população ao cais de Santa Luzia, para "tietar" seu artista favorito. No último dia 15, a movimentação foi para ver Alcione, a "Marrom", uma das maiores vozes do samba.

— A temporada de transatlânticos impacta bastante no movimento do meu restaurante; nesse período precisamos contratar mão de obra e isso é muito bom para a economia da cidade – afirmou José Guilhermino Xavier, proprietário de um restaurante no Cais de Santa Luzia, local onde ocorre o desembarque dos passageiros dos navios.

A temporada 2025/2026 começou oficialmente no dia 13 de outubro, com a chegada do navio de luxo Scenic Cruises à Vila do Abraão. Até março de 2026, a expectativa é que mais de 50 transatlânticos façam paradas no continente e na Ilha Grande, trazendo mais de 200 mil turistas ao município.

Os meses com maior número de paradas previstas são dezembro e janeiro, com destaque para datas especiais como o Réveillon: estão programadas duas escalas na cidade no dia 31 de dezembro, e outras duas no dia 1º de janeiro.

Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o impacto econômico direto, indireto e induzido gerado por passageiros de cruzeiros nas cidades de escala é de R$ 668 por pessoa.

Durante a estadia em Angra, os passageiros dos transatlânticos têm a oportunidade de explorar diferentes atrativos. No continente, as opções incluem passeios de escuna por ilhas da região, visitas ao Centro Histórico — com destaque para a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição —, além de um mergulho na Praia das Gordas, que conta com mirante com vista para a Igrejinha do Bonfim e mar de águas transparentes. Para quem deseja levar uma lembrança da cidade para casa, a Casa do Artesão reúne trabalhos de artistas locais, valorizando a produção cultural do município.

Na Vila do Abraão, os visitantes também encontram diversas alternativas de lazer, como passeios pelo vilarejo, trilhas até a Praia Preta, o Aqueduto e a Cachoeira da Feiticeira, além de passeios de barco para praias como Lopes Mendes, considerada uma das mais bonitas do Brasil.

Para o presidente da TurisAngra, João Willy, a temporada reafirma a importância do turismo de cruzeiros para o desenvolvimento da cidade.

— Cada navio que chega a Angra representa uma oportunidade de mostrar nossas riquezas naturais, culturais e gastronômicas. Além de movimentar a economia e gerar empregos, esses visitantes acabam se tornando divulgadores do nosso destino e muitos retornam para ficar mais dias, fortalecendo ainda mais o turismo local – destacou.