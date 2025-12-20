Equipe Série Ouro da LSB - Divulgação/Basquete Angra

Publicado 20/12/2025 12:27

Angra dos Reis - O Angra Basquete Clube tem muito o que comemorar neste final de ano, um dos motivos conquistou seu terceiro título seguido no Campeonato Estadual Adulto da Liga Super Basquetebol, (13), na Arena Sodiê, em Mesquita, ao vencer o Aldeia do João pelo placar de 80 a 68 (primeiro tempo 42 a 31). O time venceu os três primeiros quartos com parciais de 16/13, 26/18 e 26/20 e perdeu o último quarto por 12/17.

Os cestinhas da partida foram Yago Dionísio com 15 pontos, e empatados com 13 pontos os jogadores Igor Gabriel e Magno Alves. O técnico mais uma vez campeão foi André Baratão. A equipe angrense fez uma campanha irrepreensível, conquistando o título de maneira invicta. Antes da final deste sábado, o Angra Basquete Clube fez sete jogos na Série Ouro e conquistou sete vitórias.

Em seis anos de disputa nos campeonatos da LSB, o Angra Basquete Adulto chegou às finais em quatro edições e conquistou três títulos. A torcida agradece o empenho e espera novas conquistas em 2026.