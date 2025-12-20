Verdadeiros heróis que não vemos voando em histórias de quadrinhos mais correndo pelo asfalto - Divulgação/CCR

Publicado 20/12/2025 14:23

Angra dos Reis - O empenho e a rápida atuação da equipe de resgate da RioSP, uma empresa Motiva, da base operacional de Angra dos Reis, na rodovia Rio-Santos (BR-101), foram decisivos para salvar a vida de um bebê de nove meses que apresentava sinais graves de obstrução das vias aéreas (engasgo). A manobra feita pelos profissionais com excelência, deu a uma família o melhor presente de Natal e para O Dia uma emocionante história com final feliz para contar, fechando 2025 com gratidão aos "heróis anônimos do asfalto".

Família voltou a base da CCR com o pequeno no colo para agradecer aos "heróis do asfalto" Divulgação/CCR

A ocorrência foi neste mês, (02), quando a equipe de resgate foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) para uma ocorrência no km 515 da rodovia, quando, antes mesmo da saída da viatura da base, um carro de passeio chegou ao local com o pai, a mãe, a avó, uma amiga da família e o bebê no colo. A criança apresentava coloração roxa (cianose) e estava hipoativa (fraca), indicando um quadro crítico de saúde.



Diante da gravidade da situação, a mãe entregou imediatamente o bebê aos cuidados do socorrista, que iniciou prontamente a manobra de desobstrução das vias aéreas, com sucesso. A resposta foi imediata, com a reação de choro da criança, sinalizando a retomada da respiração. Após o atendimento inicial, foi realizada a regulação médica, e o bebê foi encaminhado à UPA Infantil de Angra dos Reis, onde permaneceu em observação. A criança recebeu alta médica sem qualquer sequela.



No último domingo (14), os pais da criança foram voluntariamente até a base operacional da RioSP em Angra dos Reis para agradecer pessoalmente à equipe pelo salvamento do filho, em um gesto de reconhecimento que reforça a importância do trabalho realizado diariamente pelos profissionais da concessionária nas rodovias administradas.



-Quero agradecer de coração. Apertar a mão de cada um foi uma forma de reconhecer que Deus colocou essas pessoas no nosso caminho naquele momento. Estávamos em casa quando tudo aconteceu e, diante do desespero, decidimos ir direto para a base da RioSP. O atendimento foi extremamente rápido. Eles agiram com muita agilidade e fizeram tudo o que precisava ser feito. Foi uma situação que não desejo para ninguém, mas, para nossa família, acabou se tornando o melhor presente de Natal: ver nosso filho bem e em segurança. Só temos a agradecer pelo serviço de excelência - disse Nelson Vinicius Martins de Souza, pai da criança.



A RioSP destaca o compromisso de suas equipes operacionais com a preservação da vida, a excelência no atendimento e a segurança dos clientes, valores que norteiam todas as ações da concessionária ao longo das rodovias sob sua administração.