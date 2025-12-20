Verdadeiros heróis que não vemos voando em histórias de quadrinhos mais correndo pelo asfaltoDivulgação/CCR
Diante da gravidade da situação, a mãe entregou imediatamente o bebê aos cuidados do socorrista, que iniciou prontamente a manobra de desobstrução das vias aéreas, com sucesso. A resposta foi imediata, com a reação de choro da criança, sinalizando a retomada da respiração. Após o atendimento inicial, foi realizada a regulação médica, e o bebê foi encaminhado à UPA Infantil de Angra dos Reis, onde permaneceu em observação. A criança recebeu alta médica sem qualquer sequela.
No último domingo (14), os pais da criança foram voluntariamente até a base operacional da RioSP em Angra dos Reis para agradecer pessoalmente à equipe pelo salvamento do filho, em um gesto de reconhecimento que reforça a importância do trabalho realizado diariamente pelos profissionais da concessionária nas rodovias administradas.
-Quero agradecer de coração. Apertar a mão de cada um foi uma forma de reconhecer que Deus colocou essas pessoas no nosso caminho naquele momento. Estávamos em casa quando tudo aconteceu e, diante do desespero, decidimos ir direto para a base da RioSP. O atendimento foi extremamente rápido. Eles agiram com muita agilidade e fizeram tudo o que precisava ser feito. Foi uma situação que não desejo para ninguém, mas, para nossa família, acabou se tornando o melhor presente de Natal: ver nosso filho bem e em segurança. Só temos a agradecer pelo serviço de excelência - disse Nelson Vinicius Martins de Souza, pai da criança.
A RioSP destaca o compromisso de suas equipes operacionais com a preservação da vida, a excelência no atendimento e a segurança dos clientes, valores que norteiam todas as ações da concessionária ao longo das rodovias sob sua administração.
Equipe de resgate da RioSP salva a vida de bebê em Angra dos Reis
De nove meses vítima de engasgo. Para a família ter o seu filho de volta foi o melhor presente de Natal
Angra Basquete Clube encerra 2025 com chave de ouro, tricampeão estadual da LSB
Sob o comando do técnico André Baratão, o time conquistou sete vitórias em sete jogos na Série Ouro
35ª edição da Corrida dos Santos Reis pode bater recorde de inscrições
Prova tradicional vai celebrar o aniversário de 524 anos de Angra e pode ultrapassar 1000 atletas
Temporada de cruzeiros movimenta turismo e economia em Angra
Com cerca de 200 mil visitantes a bordo dos mais de 50 transatlânticos que devem aportar no continente e Ilha Grande até março de 2026
Angra está entre as cidades do estado contempladas com recursos de R$ 120 milhões destinados pela Alerj
Após redução de gastos no Parlamento Fluminense ao longo deste ano que chegaram a R$220 milhões. A deputada Célia Jordão e seus pares aprovaram por unanimidade o repasse aos cofres dos municípios
Prefeitura de Angra abre vagas para castração gratuita de cães e gatos em janeiro
Inscrições serão feitas on-line a partir das 10h do dia 22 de dezembro; para agendar a cirurgia, o tutor deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.