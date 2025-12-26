Angra 2 produção elevada consolida entre as melhores do mundo - Divulgação/Eletronuclear

Publicado 26/12/2025 10:10

Angra dos Reis - A Usina Nuclear Angra 2 alcançou, neste ano, o maior resultado de geração de energia elétrica de toda a sua história, estabelecendo um recorde absoluto em mais de 24 anos de operação e posicionando-se entre as maiores usinas nucleares geradoras de energia do mundo, em um universo de aproximadamente 420 usinas em operação globalmente. "Esse recorde torna-se ainda mais relevante quando considerado o cenário de severas restrições financeiras enfrentadas pela Eletronuclear ao longo do ano, o que reforça a eficiência na gestão dos recursos e a maturidade operacional da usina".



Além do volume recorde de geração, Angra 2 apresentou, em 2025, indicadores operacionais de excelência raramente observados no cenário nuclear internacional, encerrando o ano com taxa de perda forçada igual a zero e fator de disponibilidade de 100%, operando durante todo o período à plena potência, sem interrupções não programadas.

A empresa associa o desempenho histórico como fruto de um trabalho contínuo, confiável e de comprometimento da equipe operacional.

- O resultado alcançado e a eficiência da planta nos orgulham muito enquanto corpo técnico. No entanto, eles são consequência de um trabalho contínuo de melhoria, conduzido com disciplina e responsabilidade ao longo dos anos. Todo esse esforço tem como objetivo principal garantir a segurança da instalação. Em uma usina nuclear, a segurança vem sempre em primeiro lugar, acima de qualquer recorde de geração ou de qualquer outro resultado operacional - destacou o chefe da usina, Fabiano Portugal,.



A trajetória de Angra 2 é marcada por sucessivos marcos históricos desde sua entrada em operação em 2000 e início da operação comercial em 2001, passando pelo alcance de 200 milhões de MWh acumulados em 2020, até os recentes recordes mensais e anuais de geração, sempre acompanhados de elevados índices de confiabilidade e disponibilidade. Mesmo em um ano marcado por limitações orçamentárias, o desempenho alcançado evidencia a dedicação, a qualificação técnica e o elevado senso de responsabilidade das equipes envolvidas na operação da usina.