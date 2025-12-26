Angra 2 produção elevada consolida entre as melhores do mundoDivulgação/Eletronuclear
Além do volume recorde de geração, Angra 2 apresentou, em 2025, indicadores operacionais de excelência raramente observados no cenário nuclear internacional, encerrando o ano com taxa de perda forçada igual a zero e fator de disponibilidade de 100%, operando durante todo o período à plena potência, sem interrupções não programadas.
A trajetória de Angra 2 é marcada por sucessivos marcos históricos desde sua entrada em operação em 2000 e início da operação comercial em 2001, passando pelo alcance de 200 milhões de MWh acumulados em 2020, até os recentes recordes mensais e anuais de geração, sempre acompanhados de elevados índices de confiabilidade e disponibilidade. Mesmo em um ano marcado por limitações orçamentárias, o desempenho alcançado evidencia a dedicação, a qualificação técnica e o elevado senso de responsabilidade das equipes envolvidas na operação da usina.
Angra 2 bate recorde histórico de geração de energia em 2025
E segundo a Eletronuclear se consolida entre as maiores usinas nucleares do mundo
