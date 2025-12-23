Bárbara Vitória vítima de feminicídio - Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 23/12/2025 20:23 | Atualizado 23/12/2025 20:24

Angra dos Reis - A jovem Bárbara Vitória (20) vítima de feminicídio não resistiu aos ferimentos e morreu, nessa segunda-feira (22) depois de 16 dias internada lutando pela vida, no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A jovem teve o corpo incendiado pelo companheiro. O crime aconteceu no último dia 7 de dezembro. O companheiro Adriano Júnior Santana Moraes foi preso em flagrante, depois de ser apontado pela própria vítima, quando estava sendo socorrida pelos policiais chamados para ocorrência, como o autor da tentativa de feminicídio.

Adriano teria sido atingido nos braços pelo fogo após tentar simular um "acidente" com o aparelho de ar condicionado Divulgação/Reprodução Rede Social



A jovem moradora do Parque Mambucaba, teve cerca de 80% do corpo queimado dentro de casa, na madrugada de domingo, (7), após ter sido incendiada pelo companheiro.

No momento do socorro, Adriano alegou que o incêndio teria sido causado por um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado. No entanto, foi a própria vítima quem revelou a verdade às autoridades. Mesmo em estado grave e quase desmaiando devido às dores provocadas pelas queimaduras, Bárbara conseguiu relatar que o companheiro jogou álcool sobre seu corpo e, em seguida, ateou fogo. O crime teria sido cometido na presença da filha do agressor, uma criança de apenas 9 anos.



Adriano foi preso em flagrante, mas também precisou ser encaminhado ao Hospital de Praia Brava, pois sofreu queimaduras nos dois braços durante o ataque. De acordo com as autoridades, o acusado já possuía histórico de agressões.



Bárbara, foi transferida do hospital de Praia Brava para o hospital da Japuíba lutou bravamente pela vida e chegou a ser transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, referência no atendimento à vítimas de queimaduras, sem sucesso.





