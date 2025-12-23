Bárbara Vitória vítima de feminicídioDivulgação/Reprodução Rede Social
A jovem moradora do Parque Mambucaba, teve cerca de 80% do corpo queimado dentro de casa, na madrugada de domingo, (7), após ter sido incendiada pelo companheiro.
Adriano foi preso em flagrante, mas também precisou ser encaminhado ao Hospital de Praia Brava, pois sofreu queimaduras nos dois braços durante o ataque. De acordo com as autoridades, o acusado já possuía histórico de agressões.
Bárbara, foi transferida do hospital de Praia Brava para o hospital da Japuíba lutou bravamente pela vida e chegou a ser transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, referência no atendimento à vítimas de queimaduras, sem sucesso.
Morre no hospital Bárbara Vitória vítima de feminicídio em Angra
O acusado, companheiro da jovem de 20 anos, foi preso em flagrante pela polícia e continua preso
