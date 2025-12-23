Fornecimento normalizadoDivulgação
Problema na subestação de energia elétrica afeta consumidores da Enel em Angra
Ocorrido nesta terça-feira(23) com um calor nas casas dos 35º
Incêndio em uma lancha dentro da Marina Verolme
Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas da embarcação que estava em um dos hangares da marina
Cão da raça pinscher fecha o trânsito na Rio-Santos em Angra dos Reis
Gerando grande congestionamento antes de ser resgatado. A fila quilométrica deixou motoristas apreensivos sobre o que teria interrompido o fluxo de veículos na tarde deste sábado sentido Rio/São Paulo
Equipe de resgate da RioSP salva a vida de bebê em Angra dos Reis
De nove meses vítima de engasgo. Para a família ter o seu filho de volta foi o melhor presente de Natal
Angra Basquete Clube encerra 2025 com chave de ouro, tricampeão estadual da LSB
Sob o comando do técnico André Baratão, o time conquistou sete vitórias em sete jogos na Série Ouro
35ª edição da Corrida dos Santos Reis pode bater recorde de inscrições
Prova tradicional vai celebrar o aniversário de 524 anos de Angra e pode ultrapassar 1000 atletas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.