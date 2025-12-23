Fornecimento normalizado - Divulgação

Publicado 23/12/2025 19:47

Angra dos Reis - Um "desarme" na subestação de distribuição de energia elétrica da Enel, no Balneário, em Angra dos Reis, na costa verde, deixou milhares de consumidores sem energia nessa terça-feira (23). Bairros como Camorim, há quase 30 minutos do centro da cidade, foram afetados. A situação ficou ainda pior por conta da onda de calor que assola a região, desde o início do verão (21), com os termômetros nas alturas (35º).

O interrompimento de energia causou transtornos aos milhares de consumidores. Supermercados e comércio em geral lotados por conta da proximidade do Natal, tiveram que acalmar os ânimos dos clientes que passaram um perrengue com um calor nas casas dos 35º, para garantir às compras e o presente para ceia natalina.

Em nota ao O Dia, a Enel informou que "o fornecimento foi normalizado para os clientes afetados por um desarme na subestação de Angra dos Reis. Desde o primeiro momento que foi detectado o problema, a distribuidora realizou manobras remotas para reduzir o número de clientes impactados. Técnicos da empresa também atuaram no local para identificar as causas e restabelecer o serviço, o mais rápido possível. A Enel Rio está investigando as causas da ocorrência". Desde o final da tarde o sistema de distribuição foi normalizado.