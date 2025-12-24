Preso no Parque Mambucaba, onde estava escondido após o crime em 2016Divulgação Disque Denúncia
O policial da reserva foi condenado a 46 anos de prisão, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e estupro de vulnerável. Ele foi localizado no Parque Mambucaba.
Segundo informações do Disque Denúncia o criminoso sentenciado simulou o suicídio do próprio sobrinho de 12 anos, no Rio Grande do Sul.
O fato ocorreu em novembro de 2016, na residência da família, localizada na zona sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul/RS. Na ocasião, Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, de apenas 12 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça, no quarto que dividia com o tio. A arma utilizada pertencia ao réu, tenente da Reserva da Brigada Militar do RS, segundo a acusação, Jeverson teria cometido ato libidinoso contra o sobrinho e, para encobrir o crime, efetuou o disparo enquanto a vítima dormia. Posteriormente, um bilhete de despedida, supostamente escrito por Andrei, foi encontrado pela mãe dele. Para o Ministério Público, a escrita era falsa e o réu teria tentado manipular a cena para simular um suicídio da criança.
Contra ele constava um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara do Júri de Porto Alegre/RS, pelos crime de homicídio duplamente qualificado e estupro de vulnerável. A pena fixada é de 46 anos de prisão em regime fechado.
Diante dos fatos, ele foi levado à 166ª DP (Angra dos Reis), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, ele será conduzido a uma unidade prisional da SEAP?RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça do Rio Grande Do Sul.
O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre a localização de foragidos da Justiça, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:
WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa).
Aplicativo: Disque Denúncia RJ
Anonimato Garantido.
