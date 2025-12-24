Angra dos Reis - Com informações do Disque Denúncia, policiais do SSI/PMERJ, e do 33º BPM, prenderam, na tarde desta terça-feira (23), em Angra dos Reis, o policial militar da reserva, Jeverson Olmiro Lopes Goulart, (60), que estuprou e matou o sobrinho de 12 anos no Rio Grande do Sul.

O policial da reserva foi condenado a 46 anos de prisão, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e estupro de vulnerável. Ele foi localizado no Parque Mambucaba.Segundo informações do Disque Denúncia o criminoso sentenciado simulou o suicídio do próprio sobrinho de 12 anos, no Rio Grande do Sul.O fato ocorreu em novembro de 2016, na residência da família, localizada na zona sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul/RS. Na ocasião, Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, de apenas 12 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça, no quarto que dividia com o tio. A arma utilizada pertencia ao réu, tenente da Reserva da Brigada Militar do RS, segundo a acusação, Jeverson teria cometido ato libidinoso contra o sobrinho e, para encobrir o crime, efetuou o disparo enquanto a vítima dormia. Posteriormente, um bilhete de despedida, supostamente escrito por Andrei, foi encontrado pela mãe dele. Para o Ministério Público, a escrita era falsa e o réu teria tentado manipular a cena para simular um suicídio da criança.Contra ele constava um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara do Júri de Porto Alegre/RS, pelos crime de homicídio duplamente qualificado e estupro de vulnerável. A pena fixada é de 46 anos de prisão em regime fechado.Diante dos fatos, ele foi levado à 166ª DP (Angra dos Reis), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, ele será conduzido a uma unidade prisional da SEAP?RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça do Rio Grande Do Sul.