Preso no Parque Mambucaba, onde estava escondido após o crime em 2016Divulgação Disque Denúncia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Angra dos Reis - Com informações do Disque Denúncia, policiais do SSI/PMERJ, e do 33º BPM, prenderam, na tarde desta terça-feira (23),  em Angra dos Reis, o policial militar da reserva, Jeverson Olmiro Lopes Goulart, (60), que estuprou e matou o sobrinho de 12 anos no Rio Grande do Sul. 
Momento em que os policiais chegaram na casa onde o policial da reserva estava foragido no Parque Mambucaba - Divulgação/Disque Denúncia
Momento em que os policiais chegaram na casa onde o policial da reserva estava foragido no Parque MambucabaDivulgação/Disque Denúncia


O policial da reserva foi condenado a 46 anos de prisão, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e estupro de vulnerável. Ele foi localizado no Parque Mambucaba.

Segundo informações do Disque Denúncia o criminoso sentenciado simulou o suicídio do próprio sobrinho de 12 anos, no Rio Grande do Sul.


O fato ocorreu em novembro de 2016, na residência da família, localizada na zona sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul/RS. Na ocasião, Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, de apenas 12 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça, no quarto que dividia com o tio. A arma utilizada pertencia ao réu, tenente da Reserva da Brigada Militar do RS, segundo a acusação, Jeverson teria cometido ato libidinoso contra o sobrinho e, para encobrir o crime, efetuou o disparo enquanto a vítima dormia. Posteriormente, um bilhete de despedida, supostamente escrito por Andrei, foi encontrado pela mãe dele. Para o Ministério Público, a escrita era falsa e o réu teria tentado manipular a cena para simular um suicídio da criança.


Contra ele constava um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara do Júri de Porto Alegre/RS, pelos crime de homicídio duplamente qualificado e estupro de vulnerável. A pena fixada é de 46 anos de prisão em regime fechado.


Diante dos fatos, ele foi levado à 166ª DP (Angra dos Reis), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, ele será conduzido a uma unidade prisional da SEAP?RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça do Rio Grande Do Sul.


O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre a localização de foragidos da Justiça, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:
Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177
WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa).
Aplicativo: Disque Denúncia RJ
Anonimato Garantido.
fotogaleria
Preso no Parque Mambucaba, onde estava escondido após o crime em 2016
Momento em que os policiais chegaram na casa onde o policial da reserva estava foragido no Parque Mambucaba
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.