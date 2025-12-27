Caixa de som apreendida na faixa de areia da Praia do Machado - Divulgação/PMAR

Publicado 27/12/2025 13:51

Angra dos Reis - Após diversas denúncias de moradores da Praia do Machado e de bairros do entorno, sobre a falta de respeito e cumprimento da lei do sossego, equipe do Choque de Ordem da Prefeitura de Angra dos Reis realizou, nessa sexta-feira (26), uma ação para coibir um baile não autorizado que ocorria na faixa de areia da praia.

Segundo a Secretaria de Segurança, um grupo havia instalado um paredão de som no local, e o volume da aparelhagem era tão alto que podia ser ouvido em bairros vizinhos, como Camorim Grande, a pelo menos 3 km de distância, causando transtornos à população. Idosos, crianças e gente acamado não suportavam o barulho ensurdecedor.

A operação foi realizada com base no Decreto Municipal nº 11.755, de 22 de setembro de 2020, que proíbe a utilização de som audível externamente em veículos. A legislação também prevê penalidades para o uso de equipamentos externos destinados à emissão de som, incluindo multa e apreensão dos aparelhos e veículos.

Durante a ação, os agentes orientaram os responsáveis e adotaram as medidas cabíveis para cessar a irregularidade, restabelecendo a ordem e o sossego dos moradores da região.

A Secretaria de Segurança reforça que ações como essa têm como objetivo garantir o cumprimento da lei, preservar o bem-estar e o sossego da população, além de manter a organização dos espaços públicos do município.

