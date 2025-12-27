Caixa de som apreendida na faixa de areia da Praia do MachadoDivulgação/PMAR
Choque de Ordem em Angra encerra baile irregular na Praia do Machado
Ação atendeu as denúncias de moradores, coibiu uso irregular de som na faixa de areia e reforçou o cumprimento da legislação para garantir o sossego e a ordem nos espaços públicos
Fluxo intenso na Rio-Santos sentido costa verde
Com congestionamento em alguns trechos. A movimentação é por conta do réveillon em Angra que terá shows na Praia do Anil a partir deste sábado
Música e venda de abadás esquentam o clima para a Procissão Marítima de Angra
Prefeitura e AOBPMAR promovem programação especial a partir desta sexta-feira no Cais de Santa Luzia, antes da grande celebração no mar
Angra 2 bate recorde histórico de geração de energia em 2025
E segundo a Eletronuclear se consolida entre as maiores usinas nucleares do mundo
Preso em Angra policial militar que estuprou e matou o sobrinho de 12 anos no Rio Grande do Sul
Em ação conjunta com policiais do SSI/PMERJ e o 33º BPM, após informações passadas pelo Disque Denúncia. Jeverson Olmiro Lopes Goulart, (60), foi localizado no Parque Mambucaba
Morre no hospital Bárbara Vitória vítima de feminicídio em Angra
O acusado, companheiro da jovem de 20 anos, foi preso em flagrante pela polícia e continua preso
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.