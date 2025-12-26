Rio-Santos sentido AngraDivulgação
Belo, por sua vez, dispensa apresentações. Com cerca de 30 anos de carreira, iniciada no grupo Soweto, o cantor vive um momento especial, conciliando sua trajetória musical com a dramaturgia. Ele será o responsável por animar o público no dia 5 de janeiro, véspera do aniversário da cidade. Clássicos como “Tua Boca”, “Desafio”, “Reinventar”, “Intriga da Oposição” e “Perfume” estão garantidos no repertório.
Alexandre Pires e o grupo Bom Gosto também participam da festa, na Praia do Anil. O grupo Di Propósito, que, ao lado de Bom Gosto e das cantoras Raylane Mendes e Cátia Valois, completa a programação especial do período.
A noite do dia 31 começa com a apresentação do grupo Sereno, às 22h. Na hora da virada, o Fábio DJ anima o público. Raylane Mendes, conhecida como a “princesa do sertanejo”, se apresenta logo depois da meia-noite. Nascida em Cabo Frio, na Região dos Lagos, ela promete um show envolvente, mesclando grandes sucessos do sertanejo com canções autorais.
Criado em 2009, o grupo Di Propósito vai agitar a Praia do Anil no dia 1º, após a Procissão Marítima. O primeiro grande sucesso da banda, “Manda Áudio”, acumula mais de 200 milhões de plays. No setlist, também estão garantidos hits como “Para Tudo”, “Estou Sentindo Falta” e “Vai Que Cola”. Ao todo, o grupo já ultrapassa 1,5 bilhão de streamings nas plataformas.
O pagodeiro Alexandre Pires retorna a Angra após 19 anos, para uma apresentação no dia 2 de janeiro. Dessa vez, ele traz à cidade o projeto Pagonejo Bão, que une pagode e sertanejo, dois dos ritmos mais populares do país. O ex-vocalista do Só Pra Contrariar promete um show que mistura versões de músicas sertanejas, canções inéditas gravadas em parceria com outros artistas e grandes sucessos da época do SPC e de sua carreira solo.
A programação continua no dia 3 de janeiro com o Bom Gosto. Formado em 1997, o grupo iniciou sua trajetória em bares e rodas de samba em Vila Valqueire, no Rio de Janeiro, e conquistou o público com seu estilo samba-funk, que reúne influências de diferentes gêneros. Celebrando 20 anos de carreira, o grupo lançou recentemente a música “Magoou, Abusou”, em parceria com Alcione.
— Pensamos em cada detalhe da programação do Angra Vive para que a cidade termine e inicie o ano celebrando em grande estilo, com uma agenda forte, capaz de atrair turistas e impulsionar nossa economia. Temos certeza de que será uma grande festa, à altura do que Angra merece – destacou o presidente da TurisAngra, João Willy.
PROGRAMAÇÃO:
SÁBADO - 27 DE DEZEMBRO
21h: DJ Jacaré
22h: Cátia Valois
23h30: Mari Fernandez
QUARTA-FEIRA - 31 DE DEZEMBRO
22h: Sereno
23h45: Fábio DJ
0h15: Raylane Mendes
QUINTA-FEIRA - 1º DE JANEIRO
Barco Madrinha: DJ André Costa
16h: DJ Marcelo RS
17h: Nosso Som
19h: Di Propósito
SEXTA-FEIRA - 2 DE JANEIRO
21h: DJ Spencio
22h: Diogo Braga
23h30: Alexandre Pires
SÁBADO - 3 DE JANEIRO
21h: Hewerton DJ
22h: Pablito
23h30: Bom Gosto
SEGUNDA-FEIRA - 5 DE JANEIRO
21h: DJ Pedro Henryk
22h: Aglomerou
23h30: Belo.
