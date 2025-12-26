Rio-Santos sentido Angra - Divulgação

Rio-Santos sentido AngraDivulgação

Publicado 26/12/2025 11:19

Costa Verde - A sexta-feira começou com movimento intenso na rodovia Rio-Santos, sentido as cidades da costa verde. Em alguns trechos, em Angra, com congestionamento nesta manhã (26). O motivo: calor intenso, praias, férias escolares e a programação de final de ano na cidade. A sensação térmica ultrapassa as casas dos 40º. Os turistas aproveitam para chegar às cidades do litoral, antes mesmo da maior movimentação , entre os dias 30 e 31. Então vale a dica se for pegar estrada paciência, garrafinha de água e faça aquela vistoria no veículo, para evitar desconforto durante a viagem.

A expectativa é que milhares de veículos passem pela rodovia neste período, entre pós Natal e festas de réveillon. Lembrando que a fiscalização das forças de segurança está atuando e prossegue até o dia 6 de janeiro aniversário de Angra dos Reis, cidade muito procurada nesta época do ano, por conta da tradicional procissão marítima e shows na Praia do Anil.

Confira a programação da festa de fim de Ano em Angra

A programação começa neste sábado (27) e vai até o dia seis de janeiro, aniversário da cidade. Mari Fernandez e Belo, são atrações esperadas pelo público. A sertaneja e o pagodeiro – que agora também é ator e tem papel de destaque na novela As Três Graças, da Rede Globo – vão se apresentar em shows gratuitos na Praia do Anil.

Belo, por sua vez, dispensa apresentações. Com cerca de 30 anos de carreira, iniciada no grupo Soweto, o cantor vive um momento especial, conciliando sua trajetória musical com a dramaturgia. Ele será o responsável por animar o público no dia 5 de janeiro, véspera do aniversário da cidade. Clássicos como “Tua Boca”, “Desafio”, “Reinventar”, “Intriga da Oposição” e “Perfume” estão garantidos no repertório.



Alexandre Pires e o grupo Bom Gosto também participam da festa, na Praia do Anil. O grupo Di Propósito, que, ao lado de Bom Gosto e das cantoras Raylane Mendes e Cátia Valois, completa a programação especial do período.

Dona de uma voz marcante, Mari Fernandez, sobe ao palco no dia 27 de dezembro, com um setlist em que não vão faltar sucessos que consolidaram sua carreira, como “Parada Louca”, “Não, Não Vai”, “Eu Gosto Assim”. A sertaneja Cátia Valois vai reforçar a programação do mesmo dia com sua música que mistura sertanejo universitário com piseiro.



A noite do dia 31 começa com a apresentação do grupo Sereno, às 22h. Na hora da virada, o Fábio DJ anima o público. Raylane Mendes, conhecida como a “princesa do sertanejo”, se apresenta logo depois da meia-noite. Nascida em Cabo Frio, na Região dos Lagos, ela promete um show envolvente, mesclando grandes sucessos do sertanejo com canções autorais.



Criado em 2009, o grupo Di Propósito vai agitar a Praia do Anil no dia 1º, após a Procissão Marítima. O primeiro grande sucesso da banda, “Manda Áudio”, acumula mais de 200 milhões de plays. No setlist, também estão garantidos hits como “Para Tudo”, “Estou Sentindo Falta” e “Vai Que Cola”. Ao todo, o grupo já ultrapassa 1,5 bilhão de streamings nas plataformas.



O pagodeiro Alexandre Pires retorna a Angra após 19 anos, para uma apresentação no dia 2 de janeiro. Dessa vez, ele traz à cidade o projeto Pagonejo Bão, que une pagode e sertanejo, dois dos ritmos mais populares do país. O ex-vocalista do Só Pra Contrariar promete um show que mistura versões de músicas sertanejas, canções inéditas gravadas em parceria com outros artistas e grandes sucessos da época do SPC e de sua carreira solo.



A programação continua no dia 3 de janeiro com o Bom Gosto. Formado em 1997, o grupo iniciou sua trajetória em bares e rodas de samba em Vila Valqueire, no Rio de Janeiro, e conquistou o público com seu estilo samba-funk, que reúne influências de diferentes gêneros. Celebrando 20 anos de carreira, o grupo lançou recentemente a música “Magoou, Abusou”, em parceria com Alcione.



— Pensamos em cada detalhe da programação do Angra Vive para que a cidade termine e inicie o ano celebrando em grande estilo, com uma agenda forte, capaz de atrair turistas e impulsionar nossa economia. Temos certeza de que será uma grande festa, à altura do que Angra merece – destacou o presidente da TurisAngra, João Willy.





PROGRAMAÇÃO:







SÁBADO - 27 DE DEZEMBRO



21h: DJ Jacaré



22h: Cátia Valois



23h30: Mari Fernandez







QUARTA-FEIRA - 31 DE DEZEMBRO



22h: Sereno



23h45: Fábio DJ



0h15: Raylane Mendes







QUINTA-FEIRA - 1º DE JANEIRO



Barco Madrinha: DJ André Costa



16h: DJ Marcelo RS



17h: Nosso Som



19h: Di Propósito







SEXTA-FEIRA - 2 DE JANEIRO



21h: DJ Spencio



22h: Diogo Braga



23h30: Alexandre Pires







SÁBADO - 3 DE JANEIRO



21h: Hewerton DJ



22h: Pablito



23h30: Bom Gosto







SEGUNDA-FEIRA - 5 DE JANEIRO







21h: DJ Pedro Henryk



22h: Aglomerou



23h30: Belo.





