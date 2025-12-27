Lancha explodiu na Baía da RibeiraDivulgação
Lancha explode e deixa seis feridos no mar de Angra
O acidente foi na baía da Ribeira. Não se sabe as causas do incêndio
Choque de Ordem em Angra encerra baile irregular na Praia do Machado
Ação atendeu as denúncias de moradores, coibiu uso irregular de som na faixa de areia e reforçou o cumprimento da legislação para garantir o sossego e a ordem nos espaços públicos
Fluxo intenso na Rio-Santos sentido costa verde
Com congestionamento em alguns trechos. A movimentação é por conta do réveillon em Angra que terá shows na Praia do Anil a partir deste sábado
Música e venda de abadás esquentam o clima para a Procissão Marítima de Angra
Prefeitura e AOBPMAR promovem programação especial a partir desta sexta-feira no Cais de Santa Luzia, antes da grande celebração no mar
Angra 2 bate recorde histórico de geração de energia em 2025
E segundo a Eletronuclear se consolida entre as maiores usinas nucleares do mundo
Preso em Angra policial militar que estuprou e matou o sobrinho de 12 anos no Rio Grande do Sul
Em ação conjunta com policiais do SSI/PMERJ e o 33º BPM, após informações passadas pelo Disque Denúncia. Jeverson Olmiro Lopes Goulart, (60), foi localizado no Parque Mambucaba
