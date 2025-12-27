Lancha explodiu na Baía da RibeiraDivulgação

Angra dos Reis - A explosão de uma lancha deixou seis pessoas feridas, neste sábado(27), em Angra dos Reis na costa verde. A embarcação navegava próxima a baia da Ribeira, quando iniciou o incêndio. A Marinha do Brasil e  equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados. 
As vítimas foram resgatadas da água e levadas até a areia onde ambulâncias do Corpo de Bombeiros e SAMU aguardavam para remoção até o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. Dos seis feridos, que deram entrada na unidade de saúde, apenas um foi liberado. Os outros cinco permanecem internados. O hospital não atualizou o boletim médico das vítimas.
Não se sabe ainda as causas do incêndio. A Marinha do Brasil vai abrir inquérito administrativo para apurar o ocorrido.
Em caso de emergência 193 Corpo de Bombeiros, 185 Marinha do Brasil e 24 999910934.
Da areia banhistas conseguem registrar a fumaça negra no mar causada pela explosão da lancha
Lancha explodiu na Baía da Ribeira
