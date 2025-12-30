Base da PM na Praia do Anil ganha reforço para garantir segurança ao público nos shows e queima de fogos neste réveillon - Divulgação/PMAR

Base da PM na Praia do Anil ganha reforço para garantir segurança ao público nos shows e queima de fogos neste réveillonDivulgação/PMAR

Publicado 30/12/2025 18:33

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis realizará alterações no trânsito e na operação do transporte coletivo em diversos pontos do município, entre os dias 31 de dezembro de 2025, réveillon e 5 de janeiro de 2026, vésperas do aniversário da cidade. As medidas têm como objetivo garantir a segurança, a fluidez do tráfego e a organização dos eventos, diante do aumento significativo de público esperado para o período.

Alterações no trânsito na Praia do Anil

No dia 31 de dezembro, a partir das 21h, a Avenida Ayrton Senna, no trecho da Praia do Anil, terá a pista de saída da cidade interditada, com duplo sentido de circulação na pista de entrada. A partir das 23h30, a via será totalmente interditada para a realização da queima de fogos. Durante esse período, o acesso ao Centro será feito pelo trevo de São Cristóvão ( Morro da Cruz). Os motoristas que acessarem o trevo no sentido Rio/São Paulo deverão realizar o retorno em frente ao DNIT. Devido ao grande número de colisão registrado no local, as Câmeras de segurança da prefeitura vão auxiliar as forças de segurança (PM e PRF, além dos agentes de trânsito) no combate as infrações.

A saída da cidade ocorrerá pelas seguintes vias: Avenida Júlio Maria, Rua Frei Inácio, Rua Pereira Peixoto, Rua Coronel Carvalho e Rua Prefeito João Gregório Galindo (Angra Getulândia), uma vez que a Avenida Dr. Coutinho estará interditada em frente ao Condomínio do Carmo ( ao lado da 166ª DP).

A partir da 1h, haverá abertura parcial da Avenida Ayrton Senna, com duplo sentido de circulação na pista de entrada, no sentido Centro. A liberação total da via está prevista para as 3h.

No dia 1º de janeiro de 2026, a avenida terá a pista de saída da cidade interditada e duplo sentido de circulação na pista de entrada a partir das 16h, com previsão de reabertura à meia-noite. Já nos dias 2, 3 e 5 de janeiro, a via terá a pista de saída interditada a partir das 21h, com funcionamento em duplo sentido na pista de entrada e previsão de liberação total às 3h do dia 6 de janeiro.

Eventos e interdições em outros bairros

Na Vila Histórica de Mambucaba, entre 20h do dia 31 de dezembro e 1h30 do dia 1º de janeiro, o acesso de veículos será restrito a ambulâncias, viaturas de emergência, forças de segurança e veículos de concessionárias de serviços públicos. Os demais veículos poderão circular até às 20h, com liberação total prevista apenas a partir das 2h do dia 1º de janeiro. Veículos estacionados em locais irregulares estarão sujeitos à autuação e remoção.

Em Monsuaba, entre 21h e 1h30, haverá interdição das vias no entorno da Praça Vereador Carlos Alberto Tavares de Carneiro, com ordenamento do trânsito no bairro.

No Frade, no mesmo período, o trânsito será interditado na área da praia, no final da Travessa dos Pinheiros.

Já no Parque Mambucaba, também entre 21h e 1h30, ocorrerá interdição parcial da Avenida Francisco Magalhães de Castro, no trecho em frente à praça de eventos.

Operação especial do transporte coletivo

Em virtude das alterações no trânsito e da realização dos eventos, o transporte coletivo contará com operação especial nos dias 31 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026.

Até as 23h do dia 31, todas as linhas que operam via Balneário com destino ao Centro circularão normalmente pela Avenida Ayrton Senna. Após esse horário, os ônibus passarão a utilizar a Rua Prefeito João Gregório Galindo, com acesso ao trevo da BR-101, no sentido Centro, seguindo até a Praça Stella Maris, próxima à rodoviária, que funcionará como ponto final. Após o desembarque dos passageiros, os veículos retornarão diretamente para seus respectivos bairros de origem.

Como o acesso de veículos à Vila Histórica estará totalmente interditado a partir das 20h do dia 31 de dezembro, a linha T20 – Parque Mambucaba passará a seguir diretamente pela BR-101.

O transporte coletivo contará ainda com reforço de frota até às 3h30 nos dias 1º, 3, 4 e 6 de janeiro, em razão dos shows programados. As viagens extras ocorrerão via Morro da Cruz, com embarques realizados exclusivamente nos pontos oficiais do Centro, atendendo as linhas 102 – Caputera, 106 – Jacuecanga, T10 – Divisa Mangaratiba, T11 – Ponta Leste, 203 – Serra D’Água, 206 – Banqueta, 207 – Japuíba, 208 – Belém, T20 – Parque Mambucaba, T21 – Frade, C03 – Marinas, C04 – Vila Velha e C05 – Retiro.

