Altura do Mirante no Camorim GrandeDivulgação/Reprodução Rede Social
Acidentes com morte na Rio-Santos marcam o último final de semana de 2025 na costa verde
Angra dos Reis é uma das cidades com registro
Lancha explode e deixa seis feridos no mar de Angra
O acidente foi na baía da Ribeira. Não se sabe as causas do incêndio
Choque de Ordem em Angra encerra baile irregular na Praia do Machado
Ação atendeu as denúncias de moradores, coibiu uso irregular de som na faixa de areia e reforçou o cumprimento da legislação para garantir o sossego e a ordem nos espaços públicos
Fluxo intenso na Rio-Santos sentido costa verde
Com congestionamento em alguns trechos. A movimentação é por conta do réveillon em Angra que terá shows na Praia do Anil a partir deste sábado
Música e venda de abadás esquentam o clima para a Procissão Marítima de Angra
Prefeitura e AOBPMAR promovem programação especial a partir desta sexta-feira no Cais de Santa Luzia, antes da grande celebração no mar
Angra 2 bate recorde histórico de geração de energia em 2025
E segundo a Eletronuclear se consolida entre as maiores usinas nucleares do mundo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.