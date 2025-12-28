Altura do Mirante no Camorim Grande - Divulgação/Reprodução Rede Social

Altura do Mirante no Camorim GrandeDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 28/12/2025 17:41 | Atualizado 28/12/2025 17:45

Costa Verde - Trânsito carregado, milhares de veículos trafegando, congestionamento e um calor de mais de 38º. Essa é a realidade de motoristas na rodovia Rio-Santos, que estão acessando as cidades da costa verde. Neste último final de semana de 2025, foram registrados vários acidentes e com morte, principalmente, no trecho em Angra dos Reis.

Motorista morreu no local Divulgação/Reprodução rede social

Colisão e capotagem de veículos foram registrados. Um motociclista e o motorista de um caminhão que tiveram ferimentos mais graves não resistiram e morreram no local. O acidente envolvendo uma moto e dois carros, foi nessa sexta-feira (26), na altura do bairro Pontal, sentido Paraty, o piloto da moto um homem de 65 anos, perdeu o controle e bateu de frente com um dos veículos, sendo arremessado, não resistiu e morreu no local. Já a capotagem do caminhão, nesse sábado (27), na altura do Bracuí, km 499, o motorista também morreu no local e outros dois caronas foram atendidos e liberados após assinarem um termo de responsabilidade, por recusarem a remoção ao Hospital da Japuíba.

Na madrugada deste domingo (28), um carro capotou na altura do Mirante no bairro Camorim Grande. Não se sabe ainda o que teria provocado o acidente. Pelo menos um ocupante aguardava o resgate chegar, sendo assistido por outros motoristas que passavam no local. A CCR estava no socorro.

Autoridades do trânsito alertam cuidado redobrado ao trafegar pela rodovia, por conta do fluxo intenso de veículos. É necessário respeitar o limite de velocidade, evitar ultrapassagem perigosa, cinto de segurança é obrigatório, evitar bebida alcóolica e ter paciência.