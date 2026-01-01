Taxa de Turismo para visitantes já está valendoDivulgação
Angra inicia cobrança da Taxa de Turismo Sustentável
A partir desta quarta-feira, 1º de janeiro
Angra dos Reis dá boas-vindas a 2026 com grande festa na Praia do Anil
Espetáculo inédito com 300 drones no céu e show da cantora Raylane Mendes marcaram a virada de 2025 para 2026
Angra dos Reis terá festas de Réveillon nos bairros e Ilha Grande
Com estruturas de palco, som, iluminação e queima de fogos
Uso de garrafas e copos de vidro é proibido na Praia do Anil
Medida vale até 7 de janeiro de 2026, entre meia-noite e 7h, e tem como objetivo reforçar a segurança pública
Angra dos Reis registra 94,6% de ocupação hoteleira neste Réveillon
Cidade é o destino mais procurado da Costa Verde e supera a média da capital fluminense
Angra tem alterações no trânsito e no transporte coletivo durante o Réveillon
Interdições, rotas alternativas e mudanças no transporte coletivo serão adotadas para garantir segurança e fluidez durante as festas de fim de ano
