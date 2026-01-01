Taxa de Turismo para visitantes já está valendo - Divulgação

Taxa de Turismo para visitantes já está valendoDivulgação

Publicado 01/01/2026 13:33

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis informa que a Angra Viva – Taxa de Turismo Sustentável (TTS) começará a ser implantada, de forma gradual, a partir desta quarta-feira, 1º de janeiro. Nesta primeira etapa, a cobrança será direcionada exclusivamente a visitantes que chegarem ao município por meio de ônibus, micro-ônibus, vans de turismo ou como passageiros de transatlânticos.

Nesses casos, o valor da TTS será recolhido diretamente pela empresa responsável pelo passeio, no momento da compra do pacote turístico. Após o pagamento, a operadora fará o repasse ao município.

A Angra Viva tem como finalidade organizar a atividade turística e assegurar que o desenvolvimento do setor ocorra de maneira equilibrada. Os recursos arrecadados serão investidos em ações que preservem o patrimônio natural, reforcem a infraestrutura local e promovam uma experiência de qualidade para quem mora e para quem visita Angra dos Reis, um dos destinos mais procurados do país.