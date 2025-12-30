Cátia Valois reúne multidão na Praia do Anil na abertura da programação de RéveillonDivulgação/PMAR
Vila Histórica de Mambucaba
Angra dos Reis terá festas de Réveillon nos bairros e Ilha Grande
Com estruturas de palco, som, iluminação e queima de fogos
Uso de garrafas e copos de vidro é proibido na Praia do Anil
Medida vale até 7 de janeiro de 2026, entre meia-noite e 7h, e tem como objetivo reforçar a segurança pública
Angra dos Reis registra 94,6% de ocupação hoteleira neste Réveillon
Cidade é o destino mais procurado da Costa Verde e supera a média da capital fluminense
Angra tem alterações no trânsito e no transporte coletivo durante o Réveillon
Interdições, rotas alternativas e mudanças no transporte coletivo serão adotadas para garantir segurança e fluidez durante as festas de fim de ano
Acidentes com morte na Rio-Santos marcam o último final de semana de 2025 na costa verde
Angra dos Reis é uma das cidades com registro
Lancha explode e deixa seis feridos no mar de Angra
O acidente foi na baía da Ribeira. Não se sabe as causas do incêndio
