Cátia Valois reúne multidão na Praia do Anil na abertura da programação de RéveillonDivulgação/PMAR

Publicado 30/12/2025 21:37

Angra dos Reis - As comemorações de Réveillon em Angra dos Reis vão além da tradicional festa na Praia do Anil, principal ponto de encontro para a chegada de 2026. No dia 31 de dezembro, outras cinco localidades contarão com estrutura completa de palco, som e iluminação, montadas pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da TurisAngra e da Secretaria de Cultura e Patrimônio.

Os eventos acontecerão na Vila do Abraão, na Ilha Grande; no Parque Mambucaba; Vila Histórica de Mambucaba; no Frade e em Monsuaba, ampliando as opções de celebração para moradores e visitantes em diferentes regiões do município

Além da Praia do Anil, a queima de fogos será realizada em mais 14 bairros: Bonfim, Camorim, Frade, Garatucaia, Jacuecanga, Lambicada, Monsuaba, Morro da Boa Vista, Morro do Santo Antônio, Parque Mambucaba, Ponta Leste, Vila Histórica de Mambucaba e nas praias de Araçatiba e Provetá, ambas localizadas na Ilha Grande.

Na Vila do Abraão, por sua vez, em cumprimento à determinação do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), não haverá queima de fogos.

PROGRAMAÇÃO DIA 31/12:

Praia do Anil

21h - Fábio DJ

22h - Banda Sereno

00h15 - Raylane Mendez

Parque Mambucaba

23h - Grupo Nossa Raiz



Vila Histórica de Mambucaba

21h – DJ Bruno Deep

23h - Agitaê

Frade

21h - DJ Pedro Henryck

22h - Guilherme Farra

23h - Caramello

Monsuaba

21h - DJ Magnata

23h – Calebe e Leilani

Vila do Abraão

21h - DJ Sérgio X Fat

23h - Abraão Beach Band

0h15 - Hugo Rocha.