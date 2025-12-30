Cátia Valois reúne multidão na Praia do Anil na abertura da programação de RéveillonDivulgação/PMAR

Angra dos Reis - As comemorações de Réveillon em Angra dos Reis vão além da tradicional festa na Praia do Anil, principal ponto de encontro para a chegada de 2026. No dia 31 de dezembro, outras cinco localidades contarão com estrutura completa de palco, som e iluminação, montadas pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da TurisAngra e da Secretaria de Cultura e Patrimônio.
Os eventos acontecerão na Vila do Abraão, na Ilha Grande; no Parque Mambucaba; Vila Histórica de Mambucaba; no Frade e em Monsuaba, ampliando as opções de celebração para moradores e visitantes em diferentes regiões do município
Além da Praia do Anil, a queima de fogos será realizada em mais 14 bairros: Bonfim, Camorim, Frade, Garatucaia, Jacuecanga, Lambicada, Monsuaba, Morro da Boa Vista, Morro do Santo Antônio, Parque Mambucaba, Ponta Leste, Vila Histórica de Mambucaba e nas praias de Araçatiba e Provetá, ambas localizadas na Ilha Grande.
Na Vila do Abraão, por sua vez, em cumprimento à determinação do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), não haverá queima de fogos.
PROGRAMAÇÃO DIA 31/12:
Praia do Anil
21h - Fábio DJ
22h - Banda Sereno
00h15 - Raylane Mendez
Parque Mambucaba
23h - Grupo Nossa Raiz

Vila Histórica de Mambucaba
21h – DJ Bruno Deep
23h - Agitaê
Frade
21h - DJ Pedro Henryck
22h - Guilherme Farra
23h - Caramello
Monsuaba
21h - DJ Magnata
23h – Calebe e Leilani
Vila do Abraão
21h - DJ Sérgio X Fat
23h - Abraão Beach Band
0h15 - Hugo Rocha.
