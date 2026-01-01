HMJ funcionamento 24hDivulgação/PMAR

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis informa que, em razão das festas de fim de ano e do aniversário da cidade, algumas unidades de saúde terão funcionamento especial entre os dias 31 de dezembro de 2025 e 6 de janeiro de 2026. Os atendimentos de urgência e emergência nos SPAs, UPA Infantil, Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) funcionarão 24 horas por dia durante todo o período.
As unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) estarão fechadas e retomam o atendimento no dia 7 de janeiro, das 7h às 18h.
No AME Japuíba, a farmácia estará aberta todos os dias até 6 de janeiro, das 8h às 20h. A unidade terá atendimento com ortopedista no dia 3 de janeiro. O CEM Jacuecanga manterá o atendimento da farmácia diariamente até 6 de janeiro, com exceção do domingo (04), sempre das 8h às 18h.
No CEM Centro, a farmácia também funcionará todos os dias, exceto no domingo (04), das 8h30 às 16h30. O ambulatório do CEM Centro terá atendimento com nutricionista no dia 3 de janeiro e com ortopedista no dia 5.
O AME do Parque Mambucaba não funcionará durante esse período.
É importante destacar que os atendimentos nas unidades ambulatoriais (AMEs e CEMs) são realizados exclusivamente por agendamento prévio. Não haverá atendimento por demanda espontânea. Os pacientes já foram orientados quanto aos dias e horários em que devem comparecer.
A partir do dia 7 de janeiro, todas as unidades citadas voltam a funcionar normalmente, com os horários e serviços normalizados.
