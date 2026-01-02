Eduardo Bolsonaro deve se apresentar na sede da Polícia Federal em Angra - Divulgação/Reprodução rede soial

Eduardo Bolsonaro deve se apresentar na sede da Polícia Federal em AngraDivulgação/Reprodução rede soial

Publicado 02/01/2026 15:30

Angra dos Reis - Foi publicado nesta sexta-feira(2), pela Polícia Federal no Diário Oficial da União (DOU) uma ordem para que Eduardo Bolsonaro, PL/RJ, retorne ao seu posto de trabalho, no Rio de Janeiro. De acordo com sua lotação funcional de origem , DPF/ARS/RJ, o ex-parlamentar deve se apresentar na sede da PF, em Angra dos Reis para o retorno imediato ao exercício do cargo efetivo.

Eduardo Bolsonaro estava afastado do cargo de escrivão da PF desde 2010, para o exercício do mandato de parlamentar, cassado em 18 de dezembro de 2025 por faltas não justificadas às sessões da Câmara.

O ex-parlamentar encontra-se nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado, quando pediu licença do mandato e não retornou ao Brasil após o fim do período autorizado, e desde então acumulou ausências nas sessões. A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados cassou o mandato de Eduardo Bolsonaro junto ao de Alexandre Ramagem, também do PL/RJ. No caso de Ramagem, o presidente da Casa cumpriu uma ordem do STF, já Eduardo perdeu seu cargo por faltas.