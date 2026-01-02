Eterno mestre-sala Chidonga, que há décadas emprestou seu talento aos profissionais do Bloco da ImprensaDivulgação/Bloco da Imprensa
O enredo escolhido, “Olha a Imprensa aí, gente! Voltamos!”, resgata o bordão eternizado pelo saudoso intérprete Chiquinho da Fortaleza, que por anos anunciava o início da festa. A sinopse vai revisitar os sambas-enredos mais marcantes da trajetória do bloco, e a composição de 2026 trará trechos e refrões que embalaram os carnavais mais emblemáticos.
"Olha a Imprensa aí, gente! voltamos!"
Após quase uma década, Bloco da Imprensa confirma retorno ao Carnaval 2026 com enredo que revive seus sambas mais marcantes
