Eterno mestre-sala Chidonga, que há décadas emprestou seu talento aos profissionais do Bloco da ImprensaDivulgação/Bloco da Imprensa

Angra dos Reis - O Bloco da Imprensa está de volta aos desfiles de Angra dos Reis no Carnaval 2026. Depois do conhecido “concentra, mas não sai”, em 2025, a agremiação confirma seu retorno definitivo às ruas, a pouco mais de um mês da folia. O grupo responsável pela organização já concluiu o planejamento e definiu todas as ações que vão marcar essa retomada histórica, após nove anos sem desfilar.

Uma reunião recente consolidou os próximos passos do bloco e a escolha do enredo para o próximo ano. O desfile acontecerá no dia 13 de fevereiro, mantendo a tradição da sexta-feira de carnaval, com concentração na Praça General Osório e percurso pelas principais ruas do Centro.

O enredo escolhido, “Olha a Imprensa aí, gente! Voltamos!”, resgata o bordão eternizado pelo saudoso intérprete Chiquinho da Fortaleza, que por anos anunciava o início da festa. A sinopse vai revisitar os sambas-enredos mais marcantes da trajetória do bloco, e a composição de 2026 trará trechos e refrões que embalaram os carnavais mais emblemáticos.

Entre eles estão: “A Época de Ouro do Basquete” (2004); “Sou da Imprensa, sou alegria... sou só o começo da folia” (2005); “Divino é fé, é louvor, é paz, é amor, é festa no reinado do Menino Imperador” (2006); “Amigo jornaleiro, me traga boas notícias. Extra! Extra! Extra!” (2007); “Um anjo chamado Galloway fez de sua arte e do canto uma Angra de Estrelas” (2008); “Respeitável público, hoje tem espetáculo? Tem sim senhor!” (2009); “Angra vibra! O Rio é Olímpico e o Brasil é Copa” (2010); “É cor de Rosa Choque... Mulheres de Angra” (2011); “Eles são deuses, são bambas!” (2012); “Ao Mestre (Sala) Chidonga com Carinho” (2013); “Sorte ou azar? As crendices e superstições populares” (2015); e “Procissão Marítima: da Gipóia do Seu Luiz Rosa ao plim-plim do Boni” (2016).

Fundado em 1994, o Bloco da Imprensa marcou gerações e retorna agora para celebrar sua história, honrar sua identidade e reviver com os foliões a energia que sempre o consagrou como um dos momentos mais esperados do carnaval angrense, na direção e organização do jornalista Beto Carmona.