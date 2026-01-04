Rio-Santos com trânsito pesado por conta de acidentes e possível interdição pela CCR/MotivaDivulgação
Orientações de segurança para motoristas
Em função das condições climáticas e da possibilidade de chuvas fortes nos próximos dias, a concessionária reforça as recomendações de segurança para os motoristas que circulam pela rodovia:
- Aumente a visibilidade e seja visto: Acenda os faróis baixos para melhorar sua visibilidade, especialmente em áreas de neblina ou chuva intensa.
- Mantenha distância segura: Aumente a distância entre seu veículo e o que segue à frente, já que o tempo de reação pode ser maior em pista molhada.
- Redobre a atenção nas curvas: A pista escorregadia exige cuidados extras ao fazer curvas, especialmente em trechos sinuosos.
- Evite freadas bruscas: Uma frenagem forte pode travar as rodas e resultar na perda de controle do veículo.
- Em caso de tempestade, pare em local seguro. Não pare no acostamento: Se a visibilidade for muito baixa ou o tempo ficar severo, procure um posto de serviço ou uma cidade próxima para se abrigar até que as condições melhorem.
- Mantenha os vidros livres de embaçamento: Use o ar-condicionado ou a ventilação do veículo para garantir que a visibilidade não seja prejudicada pela condensação.
“Estamos atentos aos índices pluviométricos ao longo da rodovia e, em alguns pontos, os acumulados de chuva já ultrapassaram 100mm. Isso pode afetar a segurança dos motoristas e, por isso, estamos considerando a possibilidade de uma interdição preventiva, caso as condições se agravem. Nosso monitoramento continuará até segunda-feira, 05 de janeiro, e pedimos que os motoristas redobrem a atenção e sigam as orientações de segurança para evitar acidentes.”, explica Rodolfo Borrel, Gerente de Operações da RioSP.
A concessionária reforça a importância de respeitar as condições de segurança e seguir as orientações durante o período de monitoramento para garantir a proteção de todos que utilizam a rodovia.
Para informações sobre as condições de tráfego, a concessionária oferece os seguintes canais:
- APP Motiva Rodovias
- WhatsApp (11) 2795 2238
- 0800 017 35 36.
