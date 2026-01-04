Rio-Santos com trânsito pesado por conta de acidentes e possível interdição pela CCR/Motiva - Divulgação

Rio-Santos com trânsito pesado por conta de acidentes e possível interdição pela CCR/MotivaDivulgação

Publicado 04/01/2026 19:00

Angra dos Reis - A concessionária RioSP, uma empresa Motiva, responsável pela administração da rodovia Rio-Santos informa que está realizando um monitoramento contínuo dos índices pluviométricos ao longo dos 270 km da via. Há possibilidade de que ao longo desta segunda-feira, (05), os acumulados superem os 100mm, e, caso a intensidade das precipitações continue, a interdição preventiva da rodovia não está descartada. O monitoramento, já em operação, permanecerá em operação até segunda-feira, dia 05 de janeiro.



Orientações de segurança para motoristas



Em função das condições climáticas e da possibilidade de chuvas fortes nos próximos dias, a concessionária reforça as recomendações de segurança para os motoristas que circulam pela rodovia:



- Aumente a visibilidade e seja visto: Acenda os faróis baixos para melhorar sua visibilidade, especialmente em áreas de neblina ou chuva intensa.



- Mantenha distância segura: Aumente a distância entre seu veículo e o que segue à frente, já que o tempo de reação pode ser maior em pista molhada.



- Redobre a atenção nas curvas: A pista escorregadia exige cuidados extras ao fazer curvas, especialmente em trechos sinuosos.



- Evite freadas bruscas: Uma frenagem forte pode travar as rodas e resultar na perda de controle do veículo.



- Em caso de tempestade, pare em local seguro. Não pare no acostamento: Se a visibilidade for muito baixa ou o tempo ficar severo, procure um posto de serviço ou uma cidade próxima para se abrigar até que as condições melhorem.



- Mantenha os vidros livres de embaçamento: Use o ar-condicionado ou a ventilação do veículo para garantir que a visibilidade não seja prejudicada pela condensação.



“Estamos atentos aos índices pluviométricos ao longo da rodovia e, em alguns pontos, os acumulados de chuva já ultrapassaram 100mm. Isso pode afetar a segurança dos motoristas e, por isso, estamos considerando a possibilidade de uma interdição preventiva, caso as condições se agravem. Nosso monitoramento continuará até segunda-feira, 05 de janeiro, e pedimos que os motoristas redobrem a atenção e sigam as orientações de segurança para evitar acidentes.”, explica Rodolfo Borrel, Gerente de Operações da RioSP.



A concessionária reforça a importância de respeitar as condições de segurança e seguir as orientações durante o período de monitoramento para garantir a proteção de todos que utilizam a rodovia.

Para informações sobre as condições de tráfego, a concessionária oferece os seguintes canais:



- APP Motiva Rodovias

- WhatsApp (11) 2795 2238

- 0800 017 35 36.

Acidentes

Dois acidentes já foram registrados na Rio-Santos em Angra dos Reis e Mangaratiba, com vítimas sendo removidas. Na altura da Sapinhatub (ANgra) a a colisão envolveu um carro e uma moto, já em Mangaratiba (foto à cima) a colisão foi entre carros. Sentido a Paraty, outro acidente envolvendo carros de passeio foi registrado. Continua chovendo desde a madrugada na região da costa verde, o que tem deixado a pista molhada e escorregadia. Atenção redobrada para quem vai acessar a BR 101, na noite deste domingo, no retorno do feriadão de final de ano.