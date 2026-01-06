Prefeito Ferreti (E) ao lado o presidente da Câmara Jorginho Brum (D) e demais autoridades em reunião com representantes da Enel - Divulgação/PMAR

Publicado 06/01/2026 13:17

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis e a Câmara Municipal intensificaram, na manhã dessa segunda-feira, (5), o diálogo com a concessionária Enel, para enfrentar os recorrentes problemas de fornecimento na cidade, especialmente na região do Bracuí, onde moradores realizaram protesto por falta de energia. A área, que concentra mais de 20 mil moradores, vem sofrendo com quedas constantes de energia, situação que afetou diretamente o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) e agravou o sofrimento da população nos últimos dias.

Em cerca de uma hora de reunião, o prefeito Cláudio Ferreti, o presidente da Câmara, Jorginho Brum, demais vereadores e o presidente da Enel Distribuição Rio, Francesco Moliterni, discutiram não apenas os problemas, mas, principalmente, as soluções imediatas e estruturantes para reduzir os impactos no dia a dia dos moradores.

Como resposta emergencial, a concessionária informou que já colocou 20 equipes em campo para inspeção da rede elétrica em Angra dos Reis e anunciou a instalação de um novo gerador, que vai garantir o funcionamento da ETA do Bracuí mesmo em casos de interrupção no fornecimento de energia.

— Estamos em diálogo permanente com a Enel, cobrando ações concretas. Sabemos do sofrimento dos moradores, especialmente quando a falta de energia afeta algo tão básico quanto o abastecimento de água. Hoje recebemos a confirmação de medidas imediatas e de um plano de ações para evitar que essa situação se repita — afirmou o prefeito Cláudio Ferreti.

Além das ações emergenciais, ficou definido um plano de investimentos com medidas corretivas e preventivas, incluindo poda de árvores, revisão de ramais e modernização da rede. A pedido do prefeito, também será criado um grupo de acompanhamento, com representantes do Executivo, do Legislativo, da sociedade civil e da concessionária, para garantir transparência, diálogo contínuo e retorno claro à população.

Para o presidente da Câmara, vereador Jorginho Brum, a união institucional é fundamental neste momento.

— Energia elétrica é um serviço essencial. Quando ela falha, todo o cotidiano das pessoas é afetado. A Câmara está unida, ao lado da Prefeitura, para cobrar soluções definitivas e acompanhar cada etapa desse processo. As ações imediatas já começaram, e vamos seguir pressionando para que esse problema seja resolvido de forma estrutural — destacou.

Uma nova reunião técnica já está agendada para os próximos dias, com a participação da Defesa Civil Municipal e do Instituto Municipal do Meio Ambiente (Imaar), com o objetivo de detalhar cronogramas e estreitar parcerias para a resolução de problemas relativos ao impacto de vegetação na rede.

Reunião com moradores da Itinga

Em complemento às ações da concessionária de energia, o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Angra dos Reis, Marc Olichon, realizou, também na manhã desta segunda-feira, uma reunião com moradores da Itinga e o vereador Nilsinho Batalhador, para tratar das dificuldades no abastecimento de água no bairro.

No encontro, que teve a presença de outros parlamentares, foram definidas ações imediatas, como o reforço no atendimento com caminhões-pipa, a atuação direta de equipes do SAAE na localidade e a ativação da segunda bomba da ETA do Bracuí, ampliando a vazão de água. Técnicos e engenheiros irão percorrer a região para identificar gargalos e priorizar as ruas mais afetadas, reforçando o compromisso com diálogo, transparência e melhoria do serviço.