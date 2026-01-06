Angra 2 será desligada por 50 dias, a partir deste mês, para reabastecimento do reatorDivulgação/Eletronuclear
Segundo a Eletronuclear as paradas de reabastecimento são procedimentos de rotina e ocorrem, aproximadamente, a cada 13 meses (duração de um ciclo de operação). São programadas com, pelo menos, um ano de antecedência, levando-se em consideração a duração do combustível nuclear e as necessidades do Sistema Interligado Nacional (SIN). Todo o processo é coordenado com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e, enquanto a unidade permanecer desligada, o ONS despachará a energia de outras usinas do SIN, de forma a garantir um abastecimento seguro de eletricidade para o país.
A 2P21 integra o planejamento da Eletronuclear e contempla atividades alinhadas às tecnologias mais modernas aplicadas à operação de usinas nucleares no mundo todo. Segundo o superintendente de Angra 2, Fabiano Portugal, todas as atividades são fundamentais para garantir a segurança, a confiabilidade e a eficiência da operação de Angra 2. “Nossa prioridade absoluta é a segurança em todas as suas dimensões: a segurança do trabalhador, da instalação, do núcleo do reator e do meio ambiente. Esse é e sempre será o foco principal da operação da usina, tanto durante a geração quanto nas paradas programadas”, destaca.
Ainda de acordo com Fabiano, o tempo de duração da parada é uma consequência direta desse planejamento rigoroso. “Quando planejamos cada atividade para ser feita da forma correta, na sequência adequada e com os controles necessários, conseguimos executar tudo de uma só vez, dentro do menor tempo possível. Como resultado desse planejamento focado na segurança, alcançamos não apenas a eficiência operacional, mas também a redução de custos”, afirma.
Atividades realizadas
Durante o período, será realizada a substituição de 56 elementos combustíveis, o que corresponde a aproximadamente 30% do núcleo do reator. Além disso, estão planejadas cerca de 5 mil atividades de manutenção e testes. As ações abrangem desde a reabastecimento do núcleo do reator até inspeções estruturais em equipamentos de grande relevância e revisões em sistemas essenciais para a geração de energia.
Entre as principais atividades da 2P21 estão a revisão geral do gerador principal e a substituição do disjuntor principal do gerador, intervenções de alta complexidade e relevância estratégica, indispensáveis para assegurar a confiabilidade e a segurança da operação da usina ao longo do próximo ciclo de geração.
Para a execução dessas tarefas, cerca de 1.200 profissionais serão mobilizados, sendo aproximadamente 1.090 trabalhadores brasileiros e 110 estrangeiros. A parada ocorre em regime contínuo, 24 horas por dia, com equipes organizadas em turnos de 12 horas, assegurando a continuidade dos trabalhos, o cumprimento dos prazos e, sobretudo, a segurança dos trabalhadores e da instalação. Os serviços preparatórios já estão em andamento, incluindo a montagem do canteiro de apoio, com instalação de contêineres, oficinas e sistemas elétricos provisórios, garantindo a infraestrutura necessária para a execução da parada.
