Capivara atingida pela moto morreu na rodovia Divulgação/Reprodução câmera de segurança

Mais artigos de O Dia
O Dia
Angra dos Reis - Uma fatalidade. Um motociclista morreu depois de bater em uma capivara, nesse final de semana, na rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, na costa verde.
O atropelamento foi, nesse domingo (11), na altura do bairro do Frade. Segundo testemunhas o piloto só viu o animal na pista, quando já estava bem próximo, e não conseguiu desviar, atingindo-o em cheio. A capivara e o motociclista não resistiram aos ferimentos e morreram no local. 
Equipes da CCR e PRF estiveram na ocorrência. 
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.