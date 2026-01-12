Capivara atingida pela moto morreu na rodovia - Divulgação/Reprodução câmera de segurança

Publicado 12/01/2026 13:05

Angra dos Reis - Uma fatalidade. Um motociclista morreu depois de bater em uma capivara, nesse final de semana, na rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, na costa verde.

O atropelamento foi, nesse domingo (11), na altura do bairro do Frade. Segundo testemunhas o piloto só viu o animal na pista, quando já estava bem próximo, e não conseguiu desviar, atingindo-o em cheio. A capivara e o motociclista não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Equipes da CCR e PRF estiveram na ocorrência.