Um dos veículos atingidos na colisão que deixou cinco feridos - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 12/01/2026 13:31 | Atualizado 12/01/2026 13:33

Angra dos Reis - Outro acidente com vítimas registrado na Rio-Santos, nesse final de semana. Desta vez a colisão, ocorreu no sábado (10), envolvendo quatro veículos e um saldo de cinco pessoas feridas em Angra dos Reis na costa verde. O engavetamento aconteceu no km 528, na pista sentido Sul, próximo à Praia Vermelha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o socorro foi solicitado por volta das 8h, uma mulher sofreu ferimentos graves e foi levada para o Hospital de Praia Brava, ainda em Angra dos Reis. Outras duas mulheres, um homem e uma criança, todos com ferimentos leves, também foram levados para a unidade. Receberam atendimento e foram liberados. A paciente mais grave continua internada.

O trânsito foi interrompido no local para atendimento das vítimas e liberado após a remoção dos acidentados. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.