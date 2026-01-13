Pré-inscrição até o dia 16 de janeiro - Divulgação/ PMAR

Angra dos Reis - O Parque Tecnológico do Mar de Angra dos Reis, em Jacuecanga, abriu nesta segunda-feira (12) as pré-inscrições para novos cursos gratuitos na área de tecnologia. Estão disponíveis turmas de Desenvolvimento Web, Programação em Python, Introdução à Robótica, Modelagem 3D Kids e Robótica Kids. A iniciativa é voltada para crianças, jovens, adolescentes e adultos que desejam desenvolver habilidades práticas, com foco em inovação e preparação para o mercado de trabalho.

As pré-inscrições serão realizadas de 12 a 16 de janeiro, exclusivamente por meio de formulário online, disponível no link: https://bit.ly/49kc1dH. As vagas são limitadas e a pré-inscrição não garante a participação. Após o período de cadastro, todos os inscritos serão contatados pela equipe responsável do Parque.

– O Parque Tecnológico do Mar tem trabalhado para que a tecnologia esteja cada vez mais acessível a todos os moradores de Angra. Com esses cursos, queremos criar oportunidades reais de formação, garantindo que crianças, jovens e adultos tenham contato com programação, robótica e criação digital desde cedo, com foco em conhecimento prático e atual – comentou o prefeito Cláudio Ferreti.

Dias e horários

Nesta etapa, estão sendo ofertadas turmas de Desenvolvimento Web com duas opções de horário: às segundas-feiras, das 9h30 às 11h30, e também às segundas-feiras, das 14h às 16h, ambas destinadas a participantes a partir de 16 anos, com início em 2 de fevereiro.

Também haverá turma de Programação em Python, com aulas às terças-feiras, das 14h às 16h, para participantes a partir de 16 anos, com início em 24 de março. Já a turma de Introdução à Robótica acontecerá às quintas-feiras, das 14h às 16h, também para maiores de 16 anos, com início em 26 de março.

A modalidade Modelagem 3D Kids contará com duas turmas: uma às terças-feiras, das 14h às 15h30, com início em 03 de fevereiro, e outra às sextas-feiras, das 9h30 às 11h, com início em 06 de fevereiro, voltada para estudantes de 10 a 15 anos. Também será oferecida turma de Robótica Kids, às sextas-feiras, das 14h às 15h30, para o público de 10 a 15 anos, com início em 06 de fevereiro.

– Investir em capacitação tecnológica é investir diretamente no futuro de Angra. O Parque Tecnológico do Mar vem sendo estruturado para aproximar inovação e educação, ampliando as oportunidades para a população e fortalecendo um ambiente de desenvolvimento, empreendedorismo e geração de renda – destacou o secretário de Planejamento e Gestão, André Pimenta.