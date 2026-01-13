Aberto à visitação de segunda a sexta-feira a partir das 07h30 Divulgação/Eletronuclear
Em 2024, a Eletronuclear já havia estendido os horários de funcionamento das duas estruturas na intenção de transformá-las em centros de atração turística locais. Em 2025, no entanto, a Coordenação de Comunicação Institucional e Responsabilidade Socioambiental, responsável pelos espaços, intensificou o projeto realizando reuniões com entidades municipais de turismo de Angra dos Reis, com vistas a inserir os locais na programação oficial da cidade.
Além disso, a empresa levou estes espaços a eventos de turismo através de visitas feitas com óculos de realidade virtual, como explicou o coordenador, Marco Antônio Alves.
No observatório nuclear, que fica na Rodovia Rio-Santos, próximo à entrada da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), os visitantes podem encontrar maquetes, vídeos e uma estrutura confortável para receber os visitantes, com água, café e banheiro, como explicou o supervisor das áreas de visitação, José Hidelberto Chahim.
As visitas ao Observatório Nuclear podem ser realizadas das 7h30 às 19h, todos os dias. Já a Trilha Porã fica aberta das 8h às 16h, também diariamente. Em ambos os casos, a entrada é gratuita.
Observatório nuclear está aberto à visitação e bate recorde histórico com mais de 77 mil visitantes
Em 2025. Trilha Porã teve mais que o dobro de pessoas no local em relação a 2024
Acidente em Angra deixa cinco feridos, um em estado grave
Na Rio-Santos, km 528 próximo à Praia Vermelha
Angra dos Reis com programação do Janeiro Roxo
Mês de combate à hanseníase terá dois encontros: no dia 15, às 15h, no CEM Centro; e no dia 16, às 14h, no CRAS Centro
Motociclista morre depois de atropelar uma capivara na Rio-Santos
Em Angra dos Reis, na altura do Frade
Prefeitura de Angra e Câmara cobram ações da Enel para reduzir quedas de energia
Depois de protesto dos moradores do Bracuí. Medidas emergenciais já estão em curso, com reforço de equipes, instalação de novo gerador na ETA Bracuí e criação de grupo de acompanhamento para dar transparência e resposta à população
Eletronuclear inicia parada programada de Angra 2 em janeiro
A unidade será desligada no dia 16 de janeiro, por cerca de 50 dias, para reabastecimento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.