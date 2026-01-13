Aberto à visitação de segunda a sexta-feira a partir das 07h30 - Divulgação/Eletronuclear

Publicado 13/01/2026 11:07 | Atualizado 13/01/2026 11:12

Angra dos Reis - O Observatório Nuclear bateu seu recorde histórico e recebeu 77.211 visitantes durante todo o ano de 2025. A Trilha Porã, outra estrutura pertencente à Eletronuclear, também apresentou números expressivos, com 7.717 pessoas passando pelo local durante o mesmo período, mais que o dobro em relação ao ano anterior. Desde 2024, a empresa tem investido em ações de ampliação das visitas como forma de esclarecer sobre a importância da energia nuclear e apresentar os projetos de preservação ambiental da companhia.



Em 2024, a Eletronuclear já havia estendido os horários de funcionamento das duas estruturas na intenção de transformá-las em centros de atração turística locais. Em 2025, no entanto, a Coordenação de Comunicação Institucional e Responsabilidade Socioambiental, responsável pelos espaços, intensificou o projeto realizando reuniões com entidades municipais de turismo de Angra dos Reis, com vistas a inserir os locais na programação oficial da cidade.



Além disso, a empresa levou estes espaços a eventos de turismo através de visitas feitas com óculos de realidade virtual, como explicou o coordenador, Marco Antônio Alves.

-Conseguimos estabelecer boas parcerias neste ano para ampliar o conhecimento das pessoas sobre energia nuclear. Participamos de muitos eventos de turismo nos quais as pessoas puderam conhecer a central nuclear através dos óculos de realidade virtual e ficaram ainda mais interessadas em conhecer o observatório e a trilha pessoalmente. São espaços gratuitos de visitação e que muitas pessoas ainda desconhecem, mas aos poucos estamos tentando mudar isso - explicou o coordenador.



No observatório nuclear, que fica na Rodovia Rio-Santos, próximo à entrada da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), os visitantes podem encontrar maquetes, vídeos e uma estrutura confortável para receber os visitantes, com água, café e banheiro, como explicou o supervisor das áreas de visitação, José Hidelberto Chahim.

-Temos uma equipe de instrutores preparada para receber os visitantes de segunda a segunda no observatório. Na trilha também temos instrutores, mas as pessoas podem visitar a área sozinhas se preferirem. Por isso, encerremos as visitas antes de escurecer para evitar que alguém se perca na mata. Mesmo assim, lá também ampliamos os dias e horários de funcionamento e conseguimos dobrar os visitantes em relação ao no passado. Estamos muito satisfeitos com o resultado e sabemos que o empenho de toda a equipe foi fundamental para esse crescimento”, avaliou Chahim.



As visitas ao Observatório Nuclear podem ser realizadas das 7h30 às 19h, todos os dias. Já a Trilha Porã fica aberta das 8h às 16h, também diariamente. Em ambos os casos, a entrada é gratuita.