Atendimento das 9h às 17h, na Rua do Comércio no centro da cidadeDivulgação
A instalação do serviço é resultado de uma demanda feita pela deputada estadual Célia Jordão, autora da Indicação nº 3.409/24, que solicitou ao Governo do Estado a presença do órgão no município. A deputada esteve presente ao evento.
- Quero deixar registrado meu muito obrigada ao governador Cláudio Castro por atender essa solicitação tão importante para nossa cidade. Agora, a população poderá contar com esse instrumento essencial de defesa e proteção dos consumidores- afirmou a parlamentar.
O empresário Thiago Prates destacou a importância da unidade em Angra.
A nova unidade também contará com atendimento móvel para ampliar o alcance aos moradores nos bairros distantes do centro da cidade. O Balcão do Consumidor funciona na Rua do Comércio,412, loja 3, centro.
Procon/RJ inaugura Balcão do Consumidor em Angra
Com unidade fixa que vai atender as cidades da costa verde. Uma solicitação da deputada estadual Célia Jordão (PL) ao governo do Estado e já está à disposição dos consumidores
