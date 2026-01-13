Atendimento das 9h às 17h, na Rua do Comércio no centro da cidadeDivulgação

Angra dos Reis - O Procon/RJ inaugurou em Angra dos Reis, na costa verde, nessa sexta-feira (9) o Balcão do Consumidor, e já está, desde ontem (12) em atendimento aos moradores para receber denúncias, reclamações e prestar orientações. Essa é uma antiga reivindicação da população. A unidade oferece atendimento presencial na cidade. 

A instalação do serviço é resultado de uma demanda feita pela deputada estadual Célia Jordão, autora da Indicação nº 3.409/24, que solicitou ao Governo do Estado a presença do órgão no município. A deputada esteve presente ao evento.
Deputada Estadual Célia Jordão (PL) - Divulgação/Assessoria Deputada
- Quero deixar registrado meu muito obrigada ao governador Cláudio Castro por atender essa solicitação tão importante para nossa cidade. Agora, a população poderá contar com esse instrumento essencial de defesa e proteção dos consumidores- afirmou a parlamentar.

O empresário Thiago Prates destacou a importância da unidade em Angra.
-Pode contar, Angra dos Reis, porque agora temos um Procon para ajudar a população-  declarou.
O secretário Estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, também presente na inauguração informou que além do atendimento de orientação sobre compras e produtos, a população também será beneficiada com cursos de Conscientização do Consumidor, Educação Financeira da família, com distribuição de cartilhas e Código de Defesa do Consumidor comentado, o primeiro do Estado do Rio.

A nova unidade também contará com atendimento móvel para ampliar o alcance aos moradores nos bairros distantes do centro da cidade. O Balcão do Consumidor funciona na Rua do Comércio,412, loja 3, centro. 
