Ensaio técnico dos blocos nas quadras das comunidades
A partir desta semana as baterias de algumas agremiações já começam a esquentar os tamborins, com os ensaios técnicos nas ruas e quadras das comunidades e já tem atraído os foliões.
São momentos históricos dos antigos carnavais que marcaram a festa da folia na cidade e ao longo dos anos vem fazendo sua história, deixando lembranças de geração em geração. Diz a história, que o entrudo, festividade carnavalesca, iniciou-se no tempo do Império, por grupos de negros mascarados fantasiados de velhos europeus que jogavam limões de cheiro uns nos outros.
