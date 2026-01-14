Peneira Futsal último dia sexta-feira 16Divulgação/Arquivo
Time de Futsal de Angra faz seletiva para temporada 2026
As peneiras acontecem no ginásio Getúlio Telles, no Balneário e são direcionadas a jovens a partir de 16 anos
Ação preventiva reduz riscos de alagamentos em Angra
Mapeamento da rede de águas pluviais, feito pela prefeitura, permite planejamento mais eficiente e intervenções antecipadas
Parque Tecnológico do Mar abre pré-inscrições para cursos gratuitos de tecnologia
Inscrições vão de 12 a 16 de janeiro e contemplam as áreas de Desenvolvimento Web, Programação em Python, Robótica e Modelagem 3D
Falta pouco para o CARNAVAL 2026 de Angra dos Reis
Os blocos carnavalescos estão esquentando os tamborins com ensaios nas quadras das comunidades
Procon/RJ inaugura Balcão do Consumidor em Angra
Com unidade fixa que vai atender as cidades da costa verde. Uma solicitação da deputada estadual Célia Jordão (PL) ao governo do Estado e já está à disposição dos consumidores
