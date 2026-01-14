Peneira Futsal último dia sexta-feira 16 - Divulgação/Arquivo

Peneira Futsal último dia sexta-feira 16Divulgação/Arquivo

Publicado 14/01/2026 20:45 | Atualizado 14/01/2026 21:00

Angra dos Reis - O Angra Futsal já se prepara para a temporada 2026 e o foco nesse início de ano é renovar o seu elenco e dar oportunidades a jovens jogadores da cidade, a partir de 16 anos, que ao longo de 2025 mostraram talento e técnica para compor a nova equipe.

As avaliações começaram nesta semana dias 12, 14 e seguem até o dia 16, sexta-feira, a partir das seis e meia da noite, no ginásio Getúlio Telles, no Balneário. A escolha de novos atletas para o elenco desse ano tem como objetivo a disputa da 32ª Copa Sul Fluminense de Futsal que vai começar em março. Os atletas precisam ser moradores de Angra dos Reis, com comprovação de título de eleitor no município, emitido antes do ano de 2017.

Os jogadores que forem participar da seletiva do Angra Futsal precisam levar seus materiais de treino, além de sua própria água para hidratação. Está aí uma oportunidade para os jovens atletas da cidade mostrarem que têm talento no futsal e que possam vir a fazer parte do time masculino de Angra dos Reis nessa temporada de 2026.