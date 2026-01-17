Blocos de carnaval vão invadir as ruas de Angra - Divulgação

Publicado 17/01/2026 08:36

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, lançou o Edital de Chamamento Público nº 001/2026, publicado no Boletim Oficial do Município nº 2283, página 48, no dia 16 de janeiro, que visa ao credenciamento de blocos carnavalescos de rua para integrar a programação oficial do Carnaval 2026. O Boletim Oficial pode ser acessado no site da prefeitura: www.angra.rj.gov.br.

O chamamento tem como objetivo fortalecer a cultura popular local, incentivar artistas e produtores culturais do município e garantir a realização de desfiles tradicionais durante o período carnavalesco, que ocorrerá entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 2026.

Poderão participar pessoas físicas ou jurídicas maiores de 18 anos, residentes em Angra dos Reis, bem como associações ou fundações sem fins lucrativos com sede no município, desde que atendam aos critérios estabelecidos no edital. O incentivo é exclusivo para agentes culturais locais, reafirmando o compromisso do município com a valorização da identidade cultural angrense.

Os blocos deverão realizar desfiles com duração mínima de 90 minutos e máxima de 180 minutos, sendo avaliados com base em critérios técnicos como alegorias, adereços, número de participantes, histórico de participação no carnaval da cidade, tipo de sonorização e trajeto.

A seleção será realizada de acordo com a maior pontuação obtida.

O edital prevê um investimento total de R$ 400.785,00, distribuído em cotas financeiras conforme a classificação dos blocos, podendo chegar a R$ 11.550,00 por desfile, de acordo com a pontuação alcançada.

As propostas deverão ser entregues presencialmente na Secretaria de Gestão de Suprimentos, no Centro de Angra dos Reis, na data e no horário definidos no edital. O resultado será divulgado no portal oficial da Prefeitura.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Angra dos Reis reafirma seu compromisso com a cultura, o turismo e a economia criativa, fortalecendo o carnaval de rua como patrimônio cultural imaterial do município e como uma das maiores manifestações populares da cidade.



