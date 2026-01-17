Blocos de carnaval vão invadir as ruas de AngraDivulgação
Blocos de rua de Angra terão investimento de mais de R$ 400 mil
Edital da Secretaria de Cultura e Patrimônio visa credenciar agremiações locais e fortalecer a identidade cultural angrense; cotas financeiras podem chegar a R$ 11.550,00 por desfile
Parque Mambucaba será polo de atividades gratuitas
Iniciativa da prefeitura tem a parceria da Casa dos Universitários e inclui aulas de balé, funcional, curso de corte costura e muito mais
Prefeitura de Angra oferece curso gratuito de inglês para jovens
Serão 25 vagas para jovens de 14 a 29 anos; capacitação terá foco em inglês para hotelaria e restaurantes
Operação Angra em Ordem combate irregularidades urbanas e ambientais
Ação integrada da Prefeitura promove ordenamento, coíbe ilegalidades e protege áreas de mangue na Itinga
Moradores em protesto colocam fogo e fecham a Rio-Santos em Angra
Na altura do bairro Camorim Pequeno. A polícia acompanhou a manifestação e conseguiu liberar uma das pistas para o trânsito
Angra oferece 98 vagas em cursos gratuitos de beleza
Parceria com o Senac amplia oportunidades de qualificação profissional no município; inscrições serão no dia 23 de janeiro, no Centro de Estudos Ambientais
