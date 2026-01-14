Metade da pista interditada pelos manifestantes - Divulgação

Publicado 14/01/2026 23:19

Angra dos Reis - Uma manifestação por falta de energia elétrica interrompeu o fluxo de veículos na rodovia Rio-Santos em Angra dos Reis, na noite desta quarta-feira,(14). Por volta das 20h30 moradores colocaram fogo em madeiras, geladeiras e máquinas de lavar, fazendo uma fogueira no trecho da rodovia, na altura do bairro Camorim Pequeno. Somente após a chegada da PRF e PM, apenas meia pista foi liberada, sentido São Paulo.

Trânsito sentido Rio ficou totalmente parado com o bloqueio dos moradores Divulgação

Uma viatura da concessionária Enel responsável pela distribuição de energia, que passava no local, quase não seguiu o fluxo, manifestantes tentaram impedir a passagem, que foi autorizada pela polícia. Somente após um pouco mais de meia hora de protesto, por volta das 21h15 a população foi se dispersando. Não houve feridos e nem acidente registrado no local. Neste momento (22h34) segue sem retenção.

Ainda não se sabe o que teria provocado a falta de energia. Na tarde de hoje, a mudança no tempo trouxe chuva pra região. Em Angra não houve maiores transtornos, mas em outras cidades como em Rio-Claro, ruas ficaram alagadas e casas atingidas com o temporal.