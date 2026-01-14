Metade da pista interditada pelos manifestantesDivulgação
Moradores em protesto colocam fogo e fecham a Rio-Santos em Angra
Na altura do bairro Camorim Pequeno. A polícia acompanhou a manifestação e conseguiu liberar uma das pistas para o trânsito
Angra oferece 98 vagas em cursos gratuitos de beleza
Parceria com o Senac amplia oportunidades de qualificação profissional no município; inscrições serão no dia 23 de janeiro, no Centro de Estudos Ambientais
Time de Futsal de Angra faz seletiva para temporada 2026
As peneiras acontecem no ginásio Getúlio Telles, no Balneário e são direcionadas a jovens a partir de 16 anos
Ação preventiva reduz riscos de alagamentos em Angra
Mapeamento da rede de águas pluviais, feito pela prefeitura, permite planejamento mais eficiente e intervenções antecipadas
Parque Tecnológico do Mar abre pré-inscrições para cursos gratuitos de tecnologia
Inscrições vão de 12 a 16 de janeiro e contemplam as áreas de Desenvolvimento Web, Programação em Python, Robótica e Modelagem 3D
