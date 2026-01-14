Ação embargou e interditou áreas irregulares - Divulgação/PMAR

Publicado 14/01/2026 23:56

Angra dos Reis - Foi iniciada nessa quarta-feira, (13), no bairro da Itinga a "Operação Angra em Ordem", uma ampla ação integrada da Prefeitura de Angra dos Reis e órgãos ambientais ligados ao Estado. O objetivo é atuar de forma coordenada para fiscalizar construções irregulares e coibir práticas ilegais que impactam diretamente o meio ambiente e a qualidade de vida da população, garantindo o fortalecimento, ordenamento urbano, e da promoção do desenvolvimento sustentável e legal na cidade. Novas etapas estão previstas para outros bairros do município.

— Durante a ação, foram lavrados autos de embargo de obras que estavam em desacordo com a legislação vigente, além da interdição de locais que avançavam sobre áreas de mangue, consideradas ambientalmente sensíveis e protegidas por lei. As intervenções têm como objetivo cessar danos ambientais, prevenir riscos estruturais e garantir o uso adequado do solo urbano — destacou Eduardo Brasileiro, diretor de fiscalização urbanística, do Instituto do Meio Ambiente de Angra dos Reis.



A operação também identificou casos de furto de energia elétrica e de água, práticas ilegais que comprometem os serviços públicos e geram prejuízos à coletividade. As irregularidades foram corrigidas por equipes técnicas da Enel e do Saae, restabelecendo a legalidade e a segurança nas ligações.





— As ligações clandestinas de água prejudicam diretamente os moradores que estão regulares, comprometendo o abastecimento, reduzindo a pressão nas redes e gerando constantes transtornos para quem cumpre com suas obrigações. Essa ação é fundamental para garantir o uso justo da água, preservar a infraestrutura pública e assegurar um serviço de melhor qualidade para toda a população — comentou Luís Gustavo Reis, assessor de corte e ligação do Saae.

Fazem parte da operação secretarias e órgãos municipais e estaduais, entre eles o Imaar, a Fiscalização de Postura, Secretaria de Segurança Pública, Comando de Policiamento Ambiental (CPAm), Polícia Militar e o Proeis.