Ação embargou e interditou áreas irregularesDivulgação/PMAR
— Durante a ação, foram lavrados autos de embargo de obras que estavam em desacordo com a legislação vigente, além da interdição de locais que avançavam sobre áreas de mangue, consideradas ambientalmente sensíveis e protegidas por lei. As intervenções têm como objetivo cessar danos ambientais, prevenir riscos estruturais e garantir o uso adequado do solo urbano — destacou Eduardo Brasileiro, diretor de fiscalização urbanística, do Instituto do Meio Ambiente de Angra dos Reis.
A operação também identificou casos de furto de energia elétrica e de água, práticas ilegais que comprometem os serviços públicos e geram prejuízos à coletividade. As irregularidades foram corrigidas por equipes técnicas da Enel e do Saae, restabelecendo a legalidade e a segurança nas ligações.
— As ligações clandestinas de água prejudicam diretamente os moradores que estão regulares, comprometendo o abastecimento, reduzindo a pressão nas redes e gerando constantes transtornos para quem cumpre com suas obrigações. Essa ação é fundamental para garantir o uso justo da água, preservar a infraestrutura pública e assegurar um serviço de melhor qualidade para toda a população — comentou Luís Gustavo Reis, assessor de corte e ligação do Saae.
Operação Angra em Ordem combate irregularidades urbanas e ambientais
Ação integrada da Prefeitura promove ordenamento, coíbe ilegalidades e protege áreas de mangue na Itinga
