Informações na Secretaria Executiva do Parque Mambucaba, localizada na rua Francisco Guedes da Silva, nº 1.571.Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria Executiva do Parque Mambucaba, em parceria com a Casa dos Universitários, volta a oferecer uma ampla programação de atividades esportivas, culturais e cursos gratuitos para moradores do bairro e regiões próximas. As inscrições acontecem a partir de terça-feira (20) e as atividades terão início no dia 26 de janeiro.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover inclusão, formação e qualidade de vida para a população. Entre as opções disponibilizadas estão aulas de balé para pessoas de até 15 anos, capoeira para todas as idades, jiu-jitsu, taekwondo, treinamento funcional, além de cursos de corte e costura e aulas de violão.
Todas as atividades são conduzidas por profissionais habilitados e acontecem no 3º andar do prédio da Secretaria Executiva do Parque Mambucaba, localizada na rua Francisco Guedes da Silva, nº 1.571.
As aulas são oferecidas de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. As inscrições são presenciais, e devem ser realizadas das 8h às 11h e das 15h às 17h.

PROGRAMAÇÃO SEMANAL:
Segunda-feira:
Funcional: 7h às 8h e 18h às 19h
Violão: 9h às 10h
Capoeira: 19h às 20h e 20h às 21h
Terça-feira:
Corte e Costura: 7h às 8h e 8h às 9h
Jiu-jítsu: 9h às 10h e 17h às 18h
Taekwondo: 10h às 11h e 16h às 17h
Violão: 15h às 16h
Balé: 18h às 19h, 19h às 20h e 20h às 21h
Quarta-feira:
Funcional: 7h às 8h e 18h às 19h
Violão: 9h às 10h
Capoeira: 19h às 20h e 20h às 21h
Quinta-feira:
Corte e Costura: 7h às 8h e 8h às 9h
Jiu-jítsu: 9h às 10h e 17h às 18h
Violão: 15h às 16h
Taekwondo: 10h às 11h e 16h às 17h
Roda de Conversa: 19h às 20h
Sexta-feira:
Funcional: 7h às 8h e 18h às 19h.
