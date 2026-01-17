Informações na Secretaria Executiva do Parque Mambucaba, localizada na rua Francisco Guedes da Silva, nº 1.571. - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria Executiva do Parque Mambucaba, em parceria com a Casa dos Universitários, volta a oferecer uma ampla programação de atividades esportivas, culturais e cursos gratuitos para moradores do bairro e regiões próximas. As inscrições acontecem a partir de terça-feira (20) e as atividades terão início no dia 26 de janeiro.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover inclusão, formação e qualidade de vida para a população. Entre as opções disponibilizadas estão aulas de balé para pessoas de até 15 anos, capoeira para todas as idades, jiu-jitsu, taekwondo, treinamento funcional, além de cursos de corte e costura e aulas de violão.

Todas as atividades são conduzidas por profissionais habilitados e acontecem no 3º andar do prédio da Secretaria Executiva do Parque Mambucaba, localizada na rua Francisco Guedes da Silva, nº 1.571.

As aulas são oferecidas de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. As inscrições são presenciais, e devem ser realizadas das 8h às 11h e das 15h às 17h.



PROGRAMAÇÃO SEMANAL:

Segunda-feira:

Funcional: 7h às 8h e 18h às 19h

Violão: 9h às 10h

Capoeira: 19h às 20h e 20h às 21h

Terça-feira:

Corte e Costura: 7h às 8h e 8h às 9h

Jiu-jítsu: 9h às 10h e 17h às 18h

Taekwondo: 10h às 11h e 16h às 17h

Violão: 15h às 16h

Balé: 18h às 19h, 19h às 20h e 20h às 21h

Quarta-feira:

Funcional: 7h às 8h e 18h às 19h

Violão: 9h às 10h

Capoeira: 19h às 20h e 20h às 21h

Quinta-feira:

Corte e Costura: 7h às 8h e 8h às 9h

Jiu-jítsu: 9h às 10h e 17h às 18h

Violão: 15h às 16h

Taekwondo: 10h às 11h e 16h às 17h

Roda de Conversa: 19h às 20h

Sexta-feira:

Funcional: 7h às 8h e 18h às 19h.