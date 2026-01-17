Informações na Secretaria Executiva do Parque Mambucaba, localizada na rua Francisco Guedes da Silva, nº 1.571.Divulgação/PMAR
PROGRAMAÇÃO SEMANAL:
Parque Mambucaba será polo de atividades gratuitas
Iniciativa da prefeitura tem a parceria da Casa dos Universitários e inclui aulas de balé, funcional, curso de corte costura e muito mais
Prefeitura de Angra oferece curso gratuito de inglês para jovens
Serão 25 vagas para jovens de 14 a 29 anos; capacitação terá foco em inglês para hotelaria e restaurantes
Operação Angra em Ordem combate irregularidades urbanas e ambientais
Ação integrada da Prefeitura promove ordenamento, coíbe ilegalidades e protege áreas de mangue na Itinga
Moradores em protesto colocam fogo e fecham a Rio-Santos em Angra
Na altura do bairro Camorim Pequeno. A polícia acompanhou a manifestação e conseguiu liberar uma das pistas para o trânsito
Angra oferece 98 vagas em cursos gratuitos de beleza
Parceria com o Senac amplia oportunidades de qualificação profissional no município; inscrições serão no dia 23 de janeiro, no Centro de Estudos Ambientais
Time de Futsal de Angra faz seletiva para temporada 2026
As peneiras acontecem no ginásio Getúlio Telles, no Balneário e são direcionadas a jovens a partir de 16 anos
