Serão oferecidas 25 vagas - Divulgação/PMAR

Publicado 15/01/2026 12:18

Angra dos Reis - A Prefeitura, por meio da Secretaria Executiva de Juventude, abrirá na próxima segunda-feira, (19), inscrições para o Curso de Inglês Tio João na JUV, iniciativa gratuita com 25 vagas voltada à qualificação profissional de jovens de 14 a 29 anos.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio do link: https://bit.ly/3LLflW5, que será aberto às 10h desta segunda. O processo seletivo contará com uma etapa posterior de entrevista presencial, prevista para o mês de fevereiro, com o objetivo de garantir o comprometimento dos candidatos e o melhor aproveitamento da formação. O resultado final será divulgado ainda em fevereiro, em boletim oficial no site da Prefeitura de Angra dos Reis. As aulas têm previsão de início em 3 de março.



Com duração de um ano, a capacitação é direcionada a iniciantes e destinada prioritariamente a alunos da rede pública ou jovens que estudaram em escolas municipais ou estaduais. O curso terá foco em inglês para hotelaria e restaurantes, com progressão gradual até um nível intermediário funcional, preparando os participantes para situações práticas de comunicação no atendimento ao público e no cotidiano profissional.



Após a inscrição online, os candidatos serão convocados para entrevista. Também haverá uma lista suplementar, destinada ao preenchimento de possíveis vagas remanescentes. No caso de jovens menores de idade, após a seleção final, o responsável deverá assinar autorização para participação no curso.



Os encontros acontecerão duas vezes por semana, na Casa da Juventude, Rua Desembargador Altenfelder Silva, nº 54, Centro, às terças e quartas-feiras, das 19h às 20h30, totalizando 3 horas semanais. O curso será ministrado pelo professor João Gilberto Auton e contará com material didático fornecido pela Secretaria Executiva de Juventude. Ao final, os participantes receberão certificado, desde que cumpram os critérios de participação.



— A gente quer que o jovem angrense esteja preparado para aproveitar as oportunidades que surgem na cidade, principalmente nas áreas ligadas ao turismo, hotelaria e atendimento. Esse curso é uma chance real de capacitação gratuita, com foco direto em empregabilidade — destacou o secretário executivo de Juventude, Maykon Renan.



