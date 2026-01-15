Serão oferecidas 25 vagasDivulgação/PMAR
Com duração de um ano, a capacitação é direcionada a iniciantes e destinada prioritariamente a alunos da rede pública ou jovens que estudaram em escolas municipais ou estaduais. O curso terá foco em inglês para hotelaria e restaurantes, com progressão gradual até um nível intermediário funcional, preparando os participantes para situações práticas de comunicação no atendimento ao público e no cotidiano profissional.
Após a inscrição online, os candidatos serão convocados para entrevista. Também haverá uma lista suplementar, destinada ao preenchimento de possíveis vagas remanescentes. No caso de jovens menores de idade, após a seleção final, o responsável deverá assinar autorização para participação no curso.
Os encontros acontecerão duas vezes por semana, na Casa da Juventude, Rua Desembargador Altenfelder Silva, nº 54, Centro, às terças e quartas-feiras, das 19h às 20h30, totalizando 3 horas semanais. O curso será ministrado pelo professor João Gilberto Auton e contará com material didático fornecido pela Secretaria Executiva de Juventude. Ao final, os participantes receberão certificado, desde que cumpram os critérios de participação.
— A gente quer que o jovem angrense esteja preparado para aproveitar as oportunidades que surgem na cidade, principalmente nas áreas ligadas ao turismo, hotelaria e atendimento. Esse curso é uma chance real de capacitação gratuita, com foco direto em empregabilidade — destacou o secretário executivo de Juventude, Maykon Renan.
