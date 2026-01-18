Trânsito seguiu lento com desvio, um dos carros envolvidos rodou e saiu da pistaDivulgação/Reprodução rede social

Mais artigos de O Dia
O Dia
Angra dos Reis - Um acidente, envolvendo dois carros deixou quatro pessoas feridas nesse sábado (17), na Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis (RJ). A colisão aconteceu por volta de 7h, na altura do bairro Parque Mambucaba, sentido São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro homens sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital de Praia Brava. Não há atualização do estado de saúde dos feridos.
Não se sabe a dinâmica do acidente. Não chovia no momento. Final de semana de sol e muito calor na região. 

 
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.