Atleta Raio Divulgação

Publicado 20/01/2026 16:36

Angra dos Reis - O atleta de Angra dos Reis, José Ferreira de Sousa Neto, o Atleta Raio, como é conhecido no meio dos atletas de corrida, foi o quarto colocado no geral masculino na Corrida de São Sebastião de Araruama, na Região dos Lagos.

Raio concluiu a prova de 5 km em 15min34seg. Cerca de 700 atletas participaram da corrida que celebra o padroeiro da cidade de Araruama. A Corrida de São Sebastião integra o calendário oficial do município da Região dos Lagos.

O atleta não mede esforços para elevar o nome da cidade da costa verde em todos os eventos que participa.