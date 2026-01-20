Atleta Raio Divulgação
Atleta Raio fica em 4º lugar na Corrida de São Sebastião
Em Araruama e representa Angra com foco e determinação
Angra abre o Carnaval 2026 com Barracão do Samba e eleição da Realeza
Evento na Praia do Anil terá atrações musicais, concurso da Rainha do Carnaval, Rainha LGBTQIAPN+ e entrega da chave da cidade ao Rei do Carnaval. Inscrições abertas a partir de hoje e premiação de R$ 15 mil
Angra registra 167 mm de chuva em seis horas; deslizamento, ruas alagadas, queda de energia e árvores na Rio-Santos
E acidente na Saturnino Braga com vítimas. A cidade está em estado de atenção, desde ontem, com grande risco de deslizamentos de encostas. Bracuí e Itanema foram os bairros mais afetados. Foram abertos quatro pontos de apoio para receberem desalojados
Costa Verde em estado de alerta para chuvas intensas
Informou nesta segunda-feira (19) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Angra, Defesa Civil segue em estado de observação, emitindo mensagens via SMS. As outras cidades seguem monitorando
