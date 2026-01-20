Carnaval 2026 tudo pronto para o reinado Momo comandar a festa da folia - Divulgação

Publicado 20/01/2026 16:28

Angra dos Reis - A cidade de Angra dos Reis já esquenta os tamborins para o Carnaval 2026. No próximo dia 6 de fevereiro, a abertura do Barracão do Samba inicia a programação oficial da festa de Momo no município, com atrações musicais, a eleição da Rainha do Carnaval 2026, da Rainha LGBTQIAPN+ e a tradicional entrega da chave da cidade ao Rei do Carnaval.

A festa será na Praia do Anil e seguirá com atrações integradas ao projeto Sesc Verão, ampliando as opções de lazer e cultura para moradores e visitantes. A eleição da Realeza Carnavalesca será apresentada pelo ator Maykon Renan, com participação especial da renomada artista Nany People, na noite da sexta-feira, dia 6.

— O Carnaval de Angra é uma festa feita para todos. Em 2026, queremos que essa alegria comece com a marca da inclusão e do respeito. Ao abrirmos o Barracão do Samba com os concursos de Rainha do Carnaval e Rainha LGBTQIAPN+, reafirmamos o compromisso da Prefeitura em valorizar a diversidade e o talento da nossa gente — destacou a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.

As inscrições para os concursos poderão ser realizadas entre os dias 20 de janeiro e 2 de fevereiro, na sede da Secretaria de Cultura e Patrimônio, localizada na Rua São Bernardino de Sena, nº 2, no bairro Cruzeiro, Centro da cidade, em horário comercial, das 9h às 16h.

Poderão se inscrever pessoas de qualquer identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero ou corpo, reforçando o caráter inclusivo da iniciativa. Todas as informações detalhadas estão disponíveis no site oficial da Prefeitura: www.angra.rj.gov.br.



Para participar, a candidata deverá ter 18 anos completos, residir em Angra dos Reis e ter disponibilidade para participar dos ensaios, eventos oficiais e demais atividades do Carnaval 2026. As concorrentes serão avaliadas por uma Comissão Julgadora formada por pessoas de reconhecida idoneidade, ligadas à cultura, ao carnaval, às artes e/ou à diversidade.

A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, irá distribuir R$ 15 mil em prêmios, sendo R$ 3.500,00 para a Rainha do Carnaval, R$ 2.500,00 para a 1ª Princesa e R$ 1.500,00 para a 2ª Princesa. Tanto a Rainha do Carnaval quanto a Rainha LGBTQIAPN+ receberão ainda a faixa oficial e a coroa do título.

Os critérios de avaliação, válidos para ambos os concursos, incluem simpatia e carisma, samba no pé, comunicação e desenvoltura, presença cênica e conhecimentos básicos sobre o Carnaval e a cultura popular.



Confira a programação:

06/02 – Sexta-feira

20h – DJ Transtornado

21h – Entrega da chave da cidade ao Rei do Carnaval

21h30 – Bateria do Reizinho e início do Concurso Rainha do Carnaval 2026 e Rainha LGBTQIAPN+, com apresentação de Maykon Renan e Nany People

23h – Show com Samba Di Garota

07/02 – Sábado

20h – DJ Camila Alcici

08/02 – Domingo

20h – DJ Bruno Deep.