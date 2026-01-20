Carnaval 2026 tudo pronto para o reinado Momo comandar a festa da folia Divulgação
Para participar, a candidata deverá ter 18 anos completos, residir em Angra dos Reis e ter disponibilidade para participar dos ensaios, eventos oficiais e demais atividades do Carnaval 2026. As concorrentes serão avaliadas por uma Comissão Julgadora formada por pessoas de reconhecida idoneidade, ligadas à cultura, ao carnaval, às artes e/ou à diversidade.
Confira a programação:
Angra abre o Carnaval 2026 com Barracão do Samba e eleição da Realeza
Evento na Praia do Anil terá atrações musicais, concurso da Rainha do Carnaval, Rainha LGBTQIAPN+ e entrega da chave da cidade ao Rei do Carnaval. Inscrições abertas a partir de hoje e premiação de R$ 15 mil
Angra registra 167 mm de chuva em seis horas; deslizamento, ruas alagadas, queda de energia e árvores na Rio-Santos
E acidente na Saturnino Braga com vítimas. A cidade está em estado de atenção, desde ontem, com grande risco de deslizamentos de encostas. Bracuí e Itanema foram os bairros mais afetados. Foram abertos quatro pontos de apoio para receberem desalojados
Costa Verde em estado de alerta para chuvas intensas
Informou nesta segunda-feira (19) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Angra, Defesa Civil segue em estado de observação, emitindo mensagens via SMS. As outras cidades seguem monitorando
Turistas lotam as praias da Ilha Grande
E Capitania dos Portos realiza fiscalização no mar
