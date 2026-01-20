Angra dos Reis: rua alagada no bairro BalneárioDivulgação
Foram registrados alagamentos pontuais em alguns bairros, agravados pelo pico da maré no início da noite de ontem. Também foi registrado um deslizamento de terra no acesso a um imóvel, no bairro Itanema, e quedas de árvore na Praça General Osório, no Centro, e no bairro Jacuecanga. Não há vítimas.
A Defesa Civil enviou alerta (sms) severo de chuva à população, assim que o Bracuí registrou 85 mm de chuvas, na noite de ontem. Nos bairros próximos ao centro da cidade, como Balneário, ruas ficaram alagadas. No Parque Mambucaba moradores registraram ruas completamente inundadas. Na Rio-Santos queda de árvores e na Saturnino Braga pelo menos um acidente com vítimas foi registrado. Bairros afastados do centro tiveram transtornos com as quedas de energia. No Camorim Grande a distribuição foi normalizada.
- O rio baixou na região do Bracuí e da Mambucaba, mas vamos manter o monitoramento nas próximas horas porque pode se formar uma zona de convergência no Atlântico sul e as chuvas podem persistir pelos próximos dias - disse Lauro Oliveira, da Defesa Civil, informando que as equipes da Defesa Civil e do Serviço Público permanecem em campo.
PONTOS DE APOIO
• CEMEI Júlia Moreira (Morada do Bracuhy)
• EM Joaquina Maria Rosa (Itanema)
• EM Prof Francisco de Assis (Sertão do Bracuí)
• EM Áurea Pires da Gama (Santa Rita)
Angra registra 167 mm de chuva em seis horas; deslizamento, ruas alagadas, queda de energia e árvores na Rio-Santos
E acidente na Saturnino Braga com vítimas. A cidade está em estado de atenção, desde ontem, com grande risco de deslizamentos de encostas. Bracuí e Itanema foram os bairros mais afetados. Foram abertos quatro pontos de apoio para receberem desalojados
Costa Verde em estado de alerta para chuvas intensas
Informou nesta segunda-feira (19) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Angra, Defesa Civil segue em estado de observação, emitindo mensagens via SMS. As outras cidades seguem monitorando
