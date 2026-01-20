Angra dos Reis: rua alagada no bairro Balneário - Divulgação

Angra dos Reis: rua alagada no bairro BalneárioDivulgação

Publicado 20/01/2026 10:43

Angra dos Reis - O temporal que caiu na cidade da costa verde, no final da tarde dessa segunda-feira (19), trouxe transtornos para a população de Angra dos Reis. O acumulado de chuvas na cidade ultrapassou 160 mm em apenas seis horas. O bairro com maior acumulado até o momento foi Serra d’Água, com 167 mm, seguido por Itanema e Bracuí, ambos com 130 mm; Areal, com 120 mm; Frade, com 107 mm; e Parque Belém, com 103 mm. Segundo a prefeitura não há registro de desabrigados ou desalojados.



Foram registrados alagamentos pontuais em alguns bairros, agravados pelo pico da maré no início da noite de ontem. Também foi registrado um deslizamento de terra no acesso a um imóvel, no bairro Itanema, e quedas de árvore na Praça General Osório, no Centro, e no bairro Jacuecanga. Não há vítimas.

Os bairros do Bracuí e Itanema são os mais afetados até o momento ( atualização da prefeitura no início da manhã desta terça-feira 20). Equipes da defesa civil estão em campo, dando suporte nas áreas mais afetadas. Até o momento não há registro de vítimas. A Prefeitura abriu quatro pontos de apoio para receberem desalojados.



A Defesa Civil enviou alerta (sms) severo de chuva à população, assim que o Bracuí registrou 85 mm de chuvas, na noite de ontem. Nos bairros próximos ao centro da cidade, como Balneário, ruas ficaram alagadas. No Parque Mambucaba moradores registraram ruas completamente inundadas. Na Rio-Santos queda de árvores e na Saturnino Braga pelo menos um acidente com vítimas foi registrado. Bairros afastados do centro tiveram transtornos com as quedas de energia. No Camorim Grande a distribuição foi normalizada.

Por volta da (00h30), um boletim atualizado da prefeitura sobre o temporal, informava que a chuva já estava perdendo força em várias regiões, mas a orientação era que a população seguisse as orientações da Defesa Civil.



- O rio baixou na região do Bracuí e da Mambucaba, mas vamos manter o monitoramento nas próximas horas porque pode se formar uma zona de convergência no Atlântico sul e as chuvas podem persistir pelos próximos dias - disse Lauro Oliveira, da Defesa Civil, informando que as equipes da Defesa Civil e do Serviço Público permanecem em campo.



PONTOS DE APOIO

Os desalojados podem se dirigir ao:



•⁠ ⁠CEMEI Júlia Moreira (Morada do Bracuhy)



•⁠ ⁠⁠EM Joaquina Maria Rosa (Itanema)



•⁠ ⁠⁠EM Prof Francisco de Assis (Sertão do Bracuí)



•⁠ ⁠EM Áurea Pires da Gama (Santa Rita)





Rio-Santos

Acidente na Saturnino Braga e queda de árvores na Rio-Santos marcaram a noite dos motoristas que precisaram acessar a rodovia, nessa segunda-feira de temporal em Angra dos Reis. Na altura do bairro do Frade, na Rod. Procurador Haroldo Fernandes Duarte - Itaorna ( Antes da Usina), a queda de uma árvore interrompeu parcialmente o trânsito na pista, sentido São Paulo, por volta das 23h45. Equipes da CCR e Bombeiros foram acionados para desobstruírem o local.

Outro trecho da rodovia Rio-Santos, na altura do Frade, que teve o trânsito interrompido nos dois sentidos Rio/São Paulo, foi na praia do Recife, também por queda de uma árvore, por volta das 21h. Não houve feridos, segundo as equipes da CCR e Bombeiros.

No bairro Bracuí foi registrado na estrada do Cansado a explosão de um transformador que deu início ao fogo no poste, durante a chuva de ontem. Neste caso não há informações oficiais de feridos. A comunidade ficou sem energia.

Na estrada Saturnino Braga, que liga Angra dos Reis à Barra Mansa, na altura da Serra D'água, em Angra, no início da chuva, por volta 17h30, um veículo perdeu o controle e capotou. Três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Duas com ferimentos leves e uma moderado foram encaminhadas para o Hospital de Praia Brava. Não se tem informações atualizadas ainda do estado de saúde. Uma das vítimas com ferimentos leves foi liberada ontem mesmo. A cidade segue nessa manhã de terça-feira (20) sendo monitorada pela Defesa Civil, com tempo nublado, com possibilidade de chuva de fraca a moderada e ressaca no mar. O alerta meteorológico continua.