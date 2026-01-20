Pré-selecionados para equipe Angra de futsal - Divulgação/Equipe

Publicado 20/01/2026 16:55

Angra dos Reis - A comissão técnica do Angra Futsal informou que as seletivas para jovens jogadores da cidade, realizadas ao longo de três dias na semana passada, tiveram grande procura. Segundo o professor de educação física Paulo Moté, 12 atletas foram pré-selecionados e ficarão integrados aos demais jogadores do elenco que permaneceram para o grupo deste ano. As peneiras também serviram de retorno de alguns jogadores que já fizeram parte do time em anos anteriores.

A partir de agora, todos seguirão uma agenda de treinamentos no Ginásio Getúlio Telles, no Estádio Municipal, até a definição de todos os nomes para o elenco do Angra Futsal, que tem como principal objetivo a 35ª edição da Copa Sul Fluminense que começa em março. A semana também será de conferência de toda a documentação dos atletas, pois até o final do mês, a comissão técnica tem que fazer a inscrição do grupo na competição.