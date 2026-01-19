Lauro Oliveira, Relações Públicas da Defesa Civil - Divulgação/Defesa Civil Angra

Publicado 19/01/2026 15:49 | Atualizado 19/01/2026 16:19

Costa Verde - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu nesta segunda-feira(19), um alerta de chuvas intensas para as cidades do sul do Estado, incluindo a costa verde (Angra, Paraty e Mangaratiba), o volume pode variar de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100mm/dia e ventos de até 100km/h. O alerta começou às 9h e vai até às 23h59 também para ressaca no mar.

Há risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e descarga elétrica. Em Angra dos Reis a Defesa Civil já está em estado de observação e emitindo alerta via SMS, sobre a possibilidade desta mudança brusca no tempo. A mensagem diz " para ficar atentos as informações oficiais dos órgãos competentes para as próximas horas".

As cidades de Paraty e Mangaratiba também seguem em observação e monitorando as áreas de risco.

O alerta também vai para rodovia Rio-Santos. "Motoristas evitem trafegar em caso de chuvas intensas e rajadas de vento, por conta da queda de árvores registrada sempre em temporais e por conta do solo seco do sol dos últimos dias, com calor de quase 40º, podem ocorrer deslizamentos.

Confira as instruções do Instituto Nacional de Meteorologia

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).