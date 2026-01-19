Lauro Oliveira, Relações Públicas da Defesa CivilDivulgação/Defesa Civil Angra
Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Costa Verde em estado de alerta para chuvas intensas
Informou nesta segunda-feira (19) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Angra, Defesa Civil segue em estado de observação, emitindo mensagens via SMS. As outras cidades seguem monitorando
Turistas lotam as praias da Ilha Grande
E Capitania dos Portos realiza fiscalização no mar
PM faz operação na Sapinhatuba 1 e apreende grande quantidade de drogas
Ação foi desencadeada após informes do Disque Denúncia Angra (0300 253 1177)
Seu Cosminho, patrimônio vivo da Vila do Abraão lança livro
Na Casa de Cultura da Ilha Grande e reúne moradores e visitantes em celebração a vida e os versos de quem conhece cada detalhe do passado e presente, de um dos recantos mais visitados e admirados do mundo pelas suas belezas naturais
