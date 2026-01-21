Rio Japuíba - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, deu andamento às ações de ordenamento da orla do rio Japuíba, no bairro Vila Nova, nesta quarta-feira, (21). A iniciativa contou com a participação das Secretarias de Agricultura, Aquicultura e Pesca, Executiva de Comércio e Postura e da Secretaria de Segurança Pública.

A ação resultou no recolhimento de dois caminhões de resíduos, entre restos de obras, redes de pesca antigas e materiais volumosos, liberando uma área de aproximadamente 100 metros da margem do rio. O trabalho de ordenamento terá continuidade na próxima semana.

— Nosso intuito é revitalizar toda a extensão do rio, trazendo mais praticidade para os moradores e, principalmente, para os pescadores artesanais. Os trapiches (cais) serão reordenados e reformados, garantindo mais segurança no descarregamento do pescado — explicou o superintendente de Pesca, Marcelo Tavares.

A parceria com os moradores tem sido fundamental para os bons resultados do ordenamento. Para fortalecer o diálogo, foi criado um grupo de trabalho no WhatsApp, com a participação de representantes da Prefeitura e cerca de 30 moradores da região próxima ao rio.

— Toda melhoria para a comunidade é sempre bem-vinda. É importante ver a Prefeitura apoiando os pescadores, tanto na construção dos cais quanto na limpeza da área. Isso é muito positivo para a comunidade — destacou o pescador artesanal Nilson Araújo.

