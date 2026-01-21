Rio JapuíbaDivulgação/PMAR
Ordenamento da orla do Rio Japuíba
Ação conjunta remove resíduos, reorganiza trapiches e beneficia pescadores artesanais na Vila Nova
Banda Jardim Sarmento abre oficinas para formação de novos músicos em Angra
Com 94 anos de história, a banda de música mais antiga da Costa Verde oferece vagas gratuitas em instrumentos de sopro e percussão, na Casa Larangeiras
Estudantes de Angra devem se cadastrar ou recadastrar no cartão estudantil
Atendimento especial acontece nos dias 22 e 23 de janeiro no Parque Mambucaba
Angra adere ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Município passa a integrar o Sisan e amplia o acesso a políticas públicas voltadas à segurança alimentar
Bateria do bloco Ki Merda é Essa?!?! reúne foliões no centro da cidade
E se prepara para invadir as ruas de Angra com realeza neste carnaval
Seletivas do Angra Futsal tem 12 atletas a mais no elenco
Agora a equipe segue agenda de treinamentos no Ginásio Getúlio Telles, no Estádio Municipal, no Balneário, para formação oficial da equipe
