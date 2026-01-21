Banda Jardim Sarmento vagas para novos músicos - Divulgação/PMAR

Publicado 21/01/2026 19:38

Angra dos Reis - O Ponto de Cultura Banda Jardim Sarmento, um dos pilares da identidade musical de Angra dos Reis, iniciou suas oficinas de música com um objetivo nobre: formar uma nova geração de instrumentistas para integrar seu quadro oficial. Com 94 anos de trajetória ininterrupta, a instituição, apoiada pela Prefeitura de Angra, busca agora a salvaguarda e a preservação de seu patrimônio, preparando o caminho para o seu centenário.

As oficinas, coordenadas pelo músico JP Moreira (João Paulo Moreira da Silva), abrangem desde a teoria musical até a prática de instrumentos como flauta transversal, clarinete, trompete, trombone de vara, bombardino, tuba e percussão (caixa, bumbo e prato). As aulas acontecem na Casa Larangeiras, às terças, quartas e quintas-feiras, das 17h às 19h.

Atualmente, o projeto conta com 24 alunos inscritos, mas ainda há oportunidades para quem deseja aprender instrumentos de metais graves. Estão abertas duas vagas para trombone de vara, uma para tuba e uma para bombardino.

A Secretária de Cultura e Patrimônio de Angra dos Reis, Marlene Ponciano, destaca a grande importância do projeto para a memória da cidade.



— A Banda Jardim Sarmento não é apenas um grupo musical, é um Patrimônio Musical de Angra e a banda mais antiga da nossa região. Apoiar essas oficinas é garantir que a nossa tradição não se perca e que os jovens tenham acesso a uma formação artística de excelência. É emocionante ver essa renovação acontecendo dentro da Casa Larangeiras, preparando a banda para atravessar o seu centenário com toda a força e musicalidade – afirma a secretária.



Os interessados em preencher as vagas remanescentes nas oficinas de instrumentos podem comparecer diretamente à Casa Larangeiras nos dias e horários das oficinas para realizar a inscrição na hora. É necessário apresentar os documentos originais e xerox do RG e CPF. No caso de candidatos menores de idade, é obrigatória a presença de um responsável legal.



O projeto tem apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, Chamamento Público nº 04/2025/FMC, de 19 de maio de 2025, e conta com recursos do edital Cultura Viva - Prêmio Asas (SECEC-RJ) e do edital da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), realizado pelo Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis.

O Chamamento teve 10 inscritos e, desses, seis projetos foram selecionados, das seguintes entidades: Núcleo de Referência, Grupo Cultural Quadrilha Dona Junina, Projeto Social Ajax, Banda Jardim Sarmento, Coletivo das Mulheres Negras e Amigas da Raça Brasil Winnie Mandela, SOS Ilha Grande e certificado como Ponto de Cultura o Ateneu Angrense de Letras e Artes e a Mambucaba Sempre Viva.