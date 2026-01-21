Banda Jardim Sarmento vagas para novos músicosDivulgação/PMAR
— A Banda Jardim Sarmento não é apenas um grupo musical, é um Patrimônio Musical de Angra e a banda mais antiga da nossa região. Apoiar essas oficinas é garantir que a nossa tradição não se perca e que os jovens tenham acesso a uma formação artística de excelência. É emocionante ver essa renovação acontecendo dentro da Casa Larangeiras, preparando a banda para atravessar o seu centenário com toda a força e musicalidade – afirma a secretária.
Os interessados em preencher as vagas remanescentes nas oficinas de instrumentos podem comparecer diretamente à Casa Larangeiras nos dias e horários das oficinas para realizar a inscrição na hora. É necessário apresentar os documentos originais e xerox do RG e CPF. No caso de candidatos menores de idade, é obrigatória a presença de um responsável legal.
O projeto tem apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, Chamamento Público nº 04/2025/FMC, de 19 de maio de 2025, e conta com recursos do edital Cultura Viva - Prêmio Asas (SECEC-RJ) e do edital da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), realizado pelo Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis.
Banda Jardim Sarmento abre oficinas para formação de novos músicos em Angra
Com 94 anos de história, a banda de música mais antiga da Costa Verde oferece vagas gratuitas em instrumentos de sopro e percussão, na Casa Larangeiras
