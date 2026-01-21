Cadastramento na sede da empresa na Japuíba. Excepcionalmente quinta-feira, 22, e sexta-feira, 23 de janeiro, o atendimento também acontecerá na Rua Juscelino Kubistchek, no Parque Mambucaba, das 9h às 15h. - Divulgação/Rede Social

Publicado 21/01/2026 19:31

Angra dos Reis - Estudantes das redes municipal e estadual de ensino de Angra dos Reis precisam fazer o cadastramento ou recadastramento do cartão estudantil para garantir o benefício da gratuidade no transporte público no retorno às aulas, previsto para o dia 3 de fevereiro.

O atendimento acontece de segunda a domingo, na garagem da Viação Senhor do Bonfim, localizada na Rua Prefeito João Gregório Galindo, na Japuíba,das 9h às 17h.

Já nesta quinta-feira, 22, e sexta-feira, 23 de janeiro, para facilitar o acesso das famílias ao serviço, equipes da concessionária de transporte estarão na base de trânsito, localizada na Rua Juscelino Kubistchek, em frente à Escola Municipal Maria Theresa Garcia, no Parque Mambucaba, das 9h às 15h.

Para o primeiro cadastramento, o estudante deve comparecer acompanhado do pai, mãe ou responsável legal, portando declaração de matrícula original, cópia da certidão de nascimento do aluno e cópias do RG, CPF e comprovante de residência atualizado do responsável. Na ausência do comprovante, são aceitas declarações emitidas pelo CRAS de referência, associação de moradores (assinada e carimbada) ou contrato de locação autenticado em cartório.

Quem já possui o cartão estudantil deve apresentar apenas o cartão para atualização do benefício. Em caso de mudança de escola ou horário, é obrigatória a apresentação da nova declaração de matrícula.

A orientação é que os responsáveis confirmem junto à unidade escolar o turno em que o aluno irá estudar, garantindo que o cadastro seja realizado corretamente para o uso do benefício.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (24) 98855-0716.