Estudantes de Angra devem se cadastrar ou recadastrar no cartão estudantil
Atendimento especial acontece nos dias 22 e 23 de janeiro no Parque Mambucaba
Angra adere ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Município passa a integrar o Sisan e amplia o acesso a políticas públicas voltadas à segurança alimentar
Bateria do bloco Ki Merda é Essa?!?! reúne foliões no centro da cidade
E se prepara para invadir as ruas de Angra com realeza neste carnaval
Seletivas do Angra Futsal tem 12 atletas a mais no elenco
Agora a equipe segue agenda de treinamentos no Ginásio Getúlio Telles, no Estádio Municipal, no Balneário, para formação oficial da equipe
Atleta Raio fica em 4º lugar na Corrida de São Sebastião
Em Araruama e representa Angra com foco e determinação
Angra abre o Carnaval 2026 com Barracão do Samba e eleição da Realeza
Evento na Praia do Anil terá atrações musicais, concurso da Rainha do Carnaval, Rainha LGBTQIAPN+ e entrega da chave da cidade ao Rei do Carnaval. Inscrições abertas a partir de hoje e premiação de R$ 15 mil
Angra registra 167 mm de chuva em seis horas; deslizamento, ruas alagadas, queda de energia e árvores na Rio-Santos
E acidente na Saturnino Braga com vítimas. A cidade está em estado de atenção, desde ontem, com grande risco de deslizamentos de encostas. Bracuí e Itanema foram os bairros mais afetados. Foram abertos quatro pontos de apoio para receberem desalojados
