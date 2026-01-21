Bairro Japuíba - Divulgação/Rede Social

Publicado 21/01/2026 20:13

Angra dos Reis - A partir da próxima segunda-feira, (26), a prefeitura fará interdições temporárias em um novo ponto da Rua Prefeito João Gregório Galindo, na altura do Morro da Cruz, em interseção com o Encruzo da Enseada. A medida é necessária para a continuidade da primeira fase da obra de interligação do sistema de abastecimento de água da Grande Japuíba, uma das ações do Programa Mais Água em Angra.

A obra tem como objetivo fortalecer o sistema de abastecimento, garantindo mais eficiência e segurança hídrica para a região, com benefícios diretos para mais de 65 mil moradores.

A interdição ocorrerá diariamente, nos dois sentidos, das 8h às 17h, no trecho que vai do trevo de acesso ao Encruzo da Enseada até o Morro da Cruz, na altura do Sindicato dos Rodoviários. Antes das 8h e após as 17h, o trânsito será liberado normalmente.



O motorista que vier do Morro da Cruz, no sentido Japuíba, deverá acessar a Rua Ivair Garcia de Oliveira para chegar ao Encruzo da Enseada. Caminhões deverão seguir o mesmo percurso dos ônibus, utilizando a Rua Barra Mansa. Ônibus e caminhões não poderão circular pela Rua Ivair Garcia de Oliveira

Mudanças nas linhas de ônibus

Em razão da interdição na Japuíba, algumas linhas de ônibus terão seus itinerários alterados, passando a seguir pela Rodovia Rio-Santos e acessando o bairro pelo Campo Belo, por meio da Rua Barra Mansa. Serão afetadas as linhas 207 – Japuíba, 220 – Japuíba via Balneário, 300 – Japuíba Ponta Leste, 224 – Vila Nova e 225 – Campo Belo. A linha C05 – Retiro também fará o mesmo percurso.

A Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade Urbana orienta que os moradores utilizem rotas alternativas para acessar a Japuíba, como a Rodovia Rio-Santos, a Rua Japoranga e a Rua Francelino Alves de Lima, evitando deslocamentos pelo trecho interditado durante o horário das obras.