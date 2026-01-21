Bairro JapuíbaDivulgação/Rede Social
O motorista que vier do Morro da Cruz, no sentido Japuíba, deverá acessar a Rua Ivair Garcia de Oliveira para chegar ao Encruzo da Enseada. Caminhões deverão seguir o mesmo percurso dos ônibus, utilizando a Rua Barra Mansa. Ônibus e caminhões não poderão circular pela Rua Ivair Garcia de Oliveira
Nova interdição temporária altera trânsito na Japuíba a partir de segunda
Dia 26, em Angra dos Reis. Obra do Programa Mais Água vai reforçar o abastecimento e beneficiar mais de 65 mil moradores
Ordenamento da orla do Rio Japuíba
Ação conjunta remove resíduos, reorganiza trapiches e beneficia pescadores artesanais na Vila Nova
Banda Jardim Sarmento abre oficinas para formação de novos músicos em Angra
Com 94 anos de história, a banda de música mais antiga da Costa Verde oferece vagas gratuitas em instrumentos de sopro e percussão, na Casa Larangeiras
Estudantes de Angra devem se cadastrar ou recadastrar no cartão estudantil
Atendimento especial acontece nos dias 22 e 23 de janeiro no Parque Mambucaba
Angra adere ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Município passa a integrar o Sisan e amplia o acesso a políticas públicas voltadas à segurança alimentar
Bateria do bloco Ki Merda é Essa?!?! reúne foliões no centro da cidade
E se prepara para invadir as ruas de Angra com realeza neste carnaval
