De volta ao carnaval angrenseDivulgação

Publicado 22/01/2026 18:22

Angra dos Reis - O Bloco da Imprensa retorna aos desfiles oficiais no Carnaval de Angra dos Reis. Após 10 anos, a agremiação vai se apresentar pelas principais ruas do Centro da cidade, e o resgate vai acontecer na sexta-feira da folia. O Bloco da Imprensa vai desfilar no Carnaval 2026, no dia 13 de fevereiro, às 21h, com concentração marcada para a Praça General Osório, ponto tradicional de suas apresentações ao longo de mais de duas décadas.

Bloco da Imprensa atrai multidão pelas ruas da cidade Divulgação

Um novo grupo de jornalistas assumiu a direção do bloco, tendo à frente da organização o casal Wagner Rodrigues, o Wagão e Fernanda Camargo, que está tendo todo apoio de membros da diretoria antiga. A arte do abadá já está pronta, e foi mais uma vez feita por Valter Rodrigues, que idealizou a marca do Bloco da Imprensa desde sua fundação, em 1994.

Para o ano da retomada da agremiação ao Carnaval na cidade, foi escolhido o tema “Olha o Bloco da Imprensa aí, gente. Voltamos!”. O Abadá tem no seu desenho muito colorido e na frente da camisa, a arte estampa várias logomarcas dos principais carnavais em Angra.

Entre os enredos históricos: A Época de Ouro do Basquete” (2004); “Festa do Divino (2006); “Amigo jornaleiro” (2007); “Um anjo chamado Galloway” (2008); “A magia do Circo” (2009). “Os baluartes do samba” (2012); “Ao Mestre (Sala) Chidonga com Carinho” (2013).

A nova diretoria do Bloco da Imprensa planeja dois ensaios até o dia do desfile. A agenda prevê a apresentação oficial do resgate da agremiação no dia 31 de janeiro, com a apresentação da bateria e dos intérpretes, na Praça Zumbi dos Palmares. E o ensaio geral, no mesmo local, no dia 07 de fevereiro. Depois do “concentra, mas não sai”, em 2025, o Bloco da Imprensa vai retornar de fato aos desfiles em Angra dos Reis em 2026, levando alegria e abrindo alas para o maior carnaval de rua da região.