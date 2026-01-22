De volta ao carnaval angrenseDivulgação
Bloco da Imprensa de volta ao carnaval de rua de Angra
Com o enredo "Olha o Bloco da Imprensa aí, gente. Voltamos!", trazendo muito colorido e alegria à festa da folia na região da costa verde
Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em Angra dos Reis
A ocorrência foi registrada no bairro Campo Belo. Suspeitos fugiram e PRF encontra na Dutra, carro furtado na cidade da costa verde. O motorista e o carona foram presos
Nova interdição temporária altera trânsito na Japuíba a partir de segunda
Dia 26, em Angra dos Reis. Obra do Programa Mais Água vai reforçar o abastecimento e beneficiar mais de 65 mil moradores
Ordenamento da orla do Rio Japuíba
Ação conjunta remove resíduos, reorganiza trapiches e beneficia pescadores artesanais na Vila Nova
Banda Jardim Sarmento abre oficinas para formação de novos músicos em Angra
Com 94 anos de história, a banda de música mais antiga da Costa Verde oferece vagas gratuitas em instrumentos de sopro e percussão, na Casa Larangeiras
Estudantes de Angra devem se cadastrar ou recadastrar no cartão estudantil
Atendimento especial acontece nos dias 22 e 23 de janeiro no Parque Mambucaba
