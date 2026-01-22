De volta ao carnaval angrenseDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Angra dos Reis - O Bloco da Imprensa retorna aos desfiles oficiais no Carnaval de Angra dos Reis. Após 10 anos, a agremiação vai se apresentar pelas principais ruas do Centro da cidade, e o resgate vai acontecer na sexta-feira da folia. O Bloco da Imprensa vai desfilar no Carnaval 2026, no dia 13 de fevereiro, às 21h, com concentração marcada para a Praça General Osório, ponto tradicional de suas apresentações ao longo de mais de duas décadas.
Bloco da Imprensa atrai multidão pelas ruas da cidade - Divulgação
Bloco da Imprensa atrai multidão pelas ruas da cidadeDivulgação
 
Um novo grupo de jornalistas assumiu a direção do bloco, tendo à frente da organização o casal Wagner Rodrigues, o Wagão e Fernanda Camargo, que está tendo todo apoio de membros da diretoria antiga. A arte do abadá já está pronta, e foi mais uma vez feita por Valter Rodrigues, que idealizou a marca do Bloco da Imprensa desde sua fundação, em 1994.
Para o ano da retomada da agremiação ao Carnaval na cidade, foi escolhido o tema “Olha o Bloco da Imprensa aí, gente. Voltamos!”. O Abadá tem no seu desenho muito colorido e na frente da camisa, a arte estampa várias logomarcas dos principais carnavais em Angra.
Entre os enredos históricos: A Época de Ouro do Basquete” (2004); “Festa do Divino (2006); “Amigo jornaleiro” (2007); “Um anjo chamado Galloway” (2008); “A magia do Circo” (2009). “Os baluartes do samba” (2012); “Ao Mestre (Sala) Chidonga com Carinho” (2013).
A nova diretoria do Bloco da Imprensa planeja dois ensaios até o dia do desfile. A agenda prevê a apresentação oficial do resgate da agremiação no dia 31 de janeiro, com a apresentação da bateria e dos intérpretes, na Praça Zumbi dos Palmares. E o ensaio geral, no mesmo local, no dia 07 de fevereiro. Depois do “concentra, mas não sai”, em 2025, o Bloco da Imprensa vai retornar de fato aos desfiles em Angra dos Reis em 2026, levando alegria e abrindo alas para o maior carnaval de rua da região.
fotogaleria
De volta ao carnaval angrense
Bloco da Imprensa atrai multidão pelas ruas da cidade
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.