Canal Parque das PalmeirasDivulgação/PMAR

Publicado 27/01/2026 16:30

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria Executiva de Serviço Público, está executando uma obra de drenagem no canal localizado na Avenida Luigi Amêndola, no Parque das Palmeiras. A intervenção ocorre no trecho entre as ruas Maria José Lucas Peixoto e Milton Basílio Pereira, que permanece interditado.

A previsão é que a obra seja concluída na primeira semana de fevereiro. Os serviços incluem a implantação de aduelas de concreto armado, com dimensões de 2 metros por 1,50 metro, em uma extensão aproximada de 20 metros. As novas estruturas vão recompor o canal, garantindo maior estabilidade ao sistema de drenagem e mantendo a capacidade hidráulica necessária para o escoamento das águas pluviais.

De acordo com o secretário-executivo de Serviço Público, Ricardo Ferreira, a obra é fundamental para a segurança da região.

— A estrutura anterior apresentava avançado estado de degradação, com fissuras nas paredes laterais e comprometimento da estabilidade. A intervenção é essencial para melhorar o escoamento da água da chuva, preservar a infraestrutura viária e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.