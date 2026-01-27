Canal Parque das PalmeirasDivulgação/PMAR
Prefeitura realiza obra de drenagem no Parque das Palmeiras, área de alagamento
Intervenção garante mais segurança e eficiência no escoamento das águas pluviais do canal da Avenida Luigi Amêndola
Opções de descarte de entulho e volumosos no Abraão
Iniciativa busca manter a Ilha Grande mais limpa e organizada
Deslizamento de terra na Rio-Santos na altura de Portogalo
Defesa Civil municipal alerta moradores e motoristas para intensidade do volume de chuva durante a madrugada e mantém a cidade em estágio de atenção, com equipes monitorando as localidades de risco
Uerj conclui estudo técnico para recuperação do Rio Bracuí e entrega relatório final à Justiça Federal
Que comprova que as intervenções emergenciais provocaram alterações profundas na dinâmica natural do rio. A prefeitura aguarda a conclusão final da Justiça Federal para abrir licitação para concluir a obra
Bloco da Imprensa de volta ao carnaval de rua de Angra
Com o enredo "Olha o Bloco da Imprensa aí, gente. Voltamos!", trazendo muito colorido e alegria à festa da folia na região da costa verde
Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em Angra dos Reis
A ocorrência foi registrada no bairro Campo Belo. Suspeitos fugiram e PRF encontra na Dutra, carro furtado na cidade da costa verde. O motorista e o carona foram presos
