— Solicitamos que a prioridade seja pelo agendamento da retirada dos entulhos e volumosos diretamente nas casas. O Ponto de Descarte Temporário deve ser utilizado em emergências, como uma obra emergencial, por exemplo. Nossa intenção é evitar um grande acúmulo de resíduos. Com a colaboração de todos, é possível manter a Vila do Abraão mais limpa e organizada — destacou o secretário-executivo da Ilha Grande, Carlos Kazuo.
Prefeitura amplia opções de descarte de entulho e volumosos no Abraão
Iniciativa busca manter a Ilha Grande mais limpa e organizada
A Prefeitura de Angra dos Reis implantou um Ponto de Descarte Temporário para resíduos de construção civil e materiais volumosos — como geladeiras, sofás e móveis usados — na Vila do Abraão, na Ilha Grande. O espaço está localizado próximo ao campo de futebol e conta com três baias devidamente sinalizadas.
Duas das baias são destinadas ao descarte de entulho, que deve estar devidamente ensacado, e de resíduos volumosos. A terceira será utilizada para o armazenamento de materiais de construção que serão utilizados em obras na própria localidade, contribuindo para a organização e melhor utilização do espaço público.
A coleta e o transporte dos resíduos até os aterros sanitários, localizados no continente, serão realizados pela empresa Ama Meio Ambiente (AMA), responsável pela limpeza urbana no município.
Além do novo ponto de descarte, os moradores do Abraão podem agendar a retirada de resíduos de construção civil e de materiais de grande porte por meio do telefone (24) 99938-282. O volume de entulho recolhido é limitado a 1 m³ por imóvel, sendo obrigatório que o material esteja devidamente ensacado. A destinação de quantidades superiores é de responsabilidade do proprietário da obra.
