Rio-Santos próximo ao Camorim Pequeno galhos de árvores na pistaDivulgação/reprodução rede social
Deslizamento de terra na Rio-Santos na altura de Portogalo
Defesa Civil municipal alerta moradores e motoristas para intensidade do volume de chuva durante a madrugada e mantém a cidade em estágio de atenção, com equipes monitorando as localidades de risco
Uerj conclui estudo técnico para recuperação do Rio Bracuí e entrega relatório final à Justiça Federal
Que comprova que as intervenções emergenciais provocaram alterações profundas na dinâmica natural do rio. A prefeitura aguarda a conclusão final da Justiça Federal para abrir licitação para concluir a obra
Bloco da Imprensa de volta ao carnaval de rua de Angra
Com o enredo "Olha o Bloco da Imprensa aí, gente. Voltamos!", trazendo muito colorido e alegria à festa da folia na região da costa verde
Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em Angra dos Reis
A ocorrência foi registrada no bairro Campo Belo. Suspeitos fugiram e PRF encontra na Dutra, carro furtado na cidade da costa verde. O motorista e o carona foram presos
Nova interdição temporária altera trânsito na Japuíba a partir de segunda
Dia 26, em Angra dos Reis. Obra do Programa Mais Água vai reforçar o abastecimento e beneficiar mais de 65 mil moradores
Ordenamento da orla do Rio Japuíba
Ação conjunta remove resíduos, reorganiza trapiches e beneficia pescadores artesanais na Vila Nova
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.