Rio-Santos próximo ao Camorim Pequeno galhos de árvores na pistaDivulgação/reprodução rede social

Publicado 25/01/2026 01:59 | Atualizado 25/01/2026 02:02

Angra dos Reis - A Defesa Civil municipal emite alerta à população em área de risco e entra em estado de atenção neste sábado (24), por conta do alto índice pluviométrico. Segundo o porta-voz do órgão, Lauro Oliveira em uma hora choveu 50mm o suficiente para causar pontos de alagamentos e queda de árvore na Rio-Santos. " Não há ocorrência significativas na cidade".

Os bairros mais atingidos foram Areal e Garatucaia. Desde às 21h30 que a Defesa Civil está fazendo o monitoramento em toda a cidade. A previsão é de que a a chuva continue pela madrugada. As equipes estão 24h de prontidão e enviando alerta aos moradores. " Fiquem atentos aos informes oficiais da Defesa Civil" - disse Lauro Oliveira em rede social.

Um dos pontos da Rio-Santos atingidos pela queda de árvore foi na altura do bairro Camorim Pequeno. CCR e Bombeiros foram acionados por motoristas que passavam no local. Não há informação de feridos. Outra ocorrência que circula em rede social se dá conta de que houve deslizamento de terra na altura de Portogalo, por volta das 23h, quando o volume de chuva era mais intenso. Não há informações com maior gravidade por conta da queda de barreira.