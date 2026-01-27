Quem tem estoque deve até o quinto dia útil, após o início do defeso, fazer a declaração junto ao IBAMADivulgação
O defeso abrange as espécies de camarão-rosa, camarão-sete-barbas, camarão-branco e camarão-santana, e neste período fica proibida a pesca, transporte, beneficiamento, industrialização e comercialização desses crustáceos.
- O período do defeso é fundamental para garantir a reprodução das espécies e manter o equilíbrio ambiental. Respeitar esse momento é assegurar que os pescadores possam continuar exercendo sua atividade de forma sustentável nos próximos anos - afirmou o secretário-interino de Agricultura, Aquicultura e Pesca, Marcelo Tavares.
Quem desrespeitar o período de defeso estará sujeito a multas, apreensão de equipamentos e do pescado, além de outras sanções estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
As pessoas físicas e jurídicas que comercializam, armazenam, processam e transportam camarão têm até o quinto dia útil após o início do defeso para fazer a declaração de estoque, por meio de um formulário eletrônico, no site do Ibama.
Durante o defeso, os pescadores artesanais que atendem aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal têm direito ao auxílio-defeso, benefício financeiro pago mensalmente, equivalente a um salário mínimo, destinado a garantir a subsistência do trabalhador durante o período em que a pesca é proibida. O auxílio é concedido mediante cadastro regular e cumprimento das exigências legais.
