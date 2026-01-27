Quem tem estoque deve até o quinto dia útil, após o início do defeso, fazer a declaração junto ao IBAMA - Divulgação

Quem tem estoque deve até o quinto dia útil, após o início do defeso, fazer a declaração junto ao IBAMADivulgação

Publicado 27/01/2026 17:10

Angra dos Reis - O defeso do camarão nas regiões Sudeste e Sul do país terá início nesta quarta-feira (28) e segue até 30 de abril. Neste período fica proibida a captura. O objetivo é garantir a preservação da espécie e a sustentabilidade da atividade pesqueira na região.



O defeso abrange as espécies de camarão-rosa, camarão-sete-barbas, camarão-branco e camarão-santana, e neste período fica proibida a pesca, transporte, beneficiamento, industrialização e comercialização desses crustáceos.



- O período do defeso é fundamental para garantir a reprodução das espécies e manter o equilíbrio ambiental. Respeitar esse momento é assegurar que os pescadores possam continuar exercendo sua atividade de forma sustentável nos próximos anos - afirmou o secretário-interino de Agricultura, Aquicultura e Pesca, Marcelo Tavares.



Quem desrespeitar o período de defeso estará sujeito a multas, apreensão de equipamentos e do pescado, além de outras sanções estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



As pessoas físicas e jurídicas que comercializam, armazenam, processam e transportam camarão têm até o quinto dia útil após o início do defeso para fazer a declaração de estoque, por meio de um formulário eletrônico, no site do Ibama.



Durante o defeso, os pescadores artesanais que atendem aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal têm direito ao auxílio-defeso, benefício financeiro pago mensalmente, equivalente a um salário mínimo, destinado a garantir a subsistência do trabalhador durante o período em que a pesca é proibida. O auxílio é concedido mediante cadastro regular e cumprimento das exigências legais.





Temporada

Na atual temporada, até o dia 30 de dezembro, foram pescados 78.802 quilos de camarão, número que demonstra a importância da atividade para a economia local e reforça a necessidade do cumprimento do defeso para assegurar a continuidade da pesca nos próximos anos.