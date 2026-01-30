Samuel Rosa, ex - vocalista da banda Skank se apresentará no dia 7 na Praia do Anil - Divulgação/Reprodução rede social

Angra dos Reis será palco de mais uma edição do Sesc Verão, que chega à cidade com uma programação aberta ao público entre os dias 6 e 8 de fevereiro. O evento reúne música, esporte, cultura, bem-estar e sustentabilidade em diferentes pontos da cidade, com destaque para os aguardados shows de Samuel Rosa no sábado, dia 7 de fevereiro, e Pixote no domingo, dia 8, que prometem atrair grande público à Praia do Anil. O evento é realizado pelo Sesc RJ, com apoio da Prefeitura de Angra e do Sicomércio.





Com uma programação totalmente gratuita, o Sesc Verão reúne atividades de lazer, recreação e esportes, incluindo competições e oficinas esportivas com a participação de atletas de diferentes modalidades. O público também poderá participar de ações temáticas que dialogam com a estação mais quente do ano.





O Sesc Verão se espalha pela cidade com atividades que acontecem ao longo de todo o dia e opções para todas as idades. No Skate Park, o público poderá acompanhar a palestra com o atleta Ítalo Romano, grafite ao vivo com Hayala Garcia e apresentações de DJ Lis e MC Letícia Felizona. Já no Píer da Costeirinha, o clima é de fim de tarde perfeito, com DJ sets ao pôr do sol e a apresentação do J Show Duo Elegance.





Na programação voltada à saúde e ao bem-estar, a Praia do Anil contará, nos três dias de evento, sempre das 11h às 17h, com diversas ações, a exposição “Verão com Saúde”, com orientações educativas voltadas à promoção da saúde e do autocuidado durante o período de verão; vivências de práticas voltadas à qualidade de vida focadas nas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, com foco no autocuidado e equilíbrio entre corpo e mente, alimentação e hidratação; oficinas de coletas de areia em pequenas porções para identificar microplásticos; de bioplásticos naturais e de criação de acessórios a partir do uso de materiais naturais e ecologicamente responsáveis; e a mostra “Conecta Mangue”, que valoriza os manguezais da Costa Verde como ecossistemas-chave, integrando arte, ciência e tecnologia por meio de painéis fotográficos, bancada científica e experiências em VR e 3D.





Para quem busca bem-estar, a Praia das Gordas abre o dia em clima especial, com um aulão de yoga ao nascer do sol. Na Praia do Anil, atividades esportivas tomam conta da orla com torneios, aulões de pilates e yoga, além de oficinas criativas, circuito sustentável, exposições, cortejo circense e espaços de lazer para toda a família. O show “Eu Convidado”, no dia 7, também integra a agenda noturna antes da apresentação de Samuel Rosa.



A realização do Sesc Verão em Angra dos Reis conta com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Angra, que destaca a importância do evento para o movimento turístico e cultural da cidade.





— É uma alegria para Angra receber um evento desse porte, que valoriza a cultura, incentiva práticas esportivas e movimenta a economia local. O Sesc Verão reforça nosso compromisso em apoiar iniciativas que tragam lazer, bem-estar e oportunidades para a população e para os visitantes — afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Essiomar Gomes.





Programação Sesc Verão



Skate Park



- Palestra com Ítalo Romano (06/02 - 17h às 20h);



- Graffiti ao vivo com Hayala Garcia (06/02 - 15h às 20h);



- DJ LIs + MC Letícia Felizona (06/02 - 17h às 20h)



- Píer da Costeirinha DJ Set ao pôr do sol (07 e 08/02 - 17h às 19h)



- Show Duo Elegance (07/02 - 17h às 19h)





Praia das Gordas



Aulão de loga ao nascer do Sol (07/02 - 4h30)



Praia do Anil



- Torneios de Verão (07 e 08/02 - a partir das 08h)



- Show Eu Convidado (07/02 - 21h30)



- Show Samuel Rosa (07/02 - 23h30)



- Aulões de Pilates e loga (07 e 08/02 - manhã e tarde)



- Cortejo Orquestra Circônica (08/02 - 15h às 16h);



- Espaço Lazer e Família + Oficinas Criativas + Karaokê



- Refresco Sesc;



- Verão Divertido + Arena Esporte Verão;



- DJ Set ao pôr do sol (07 e 08/02 - 17h às 19h);



- Sabores do Verão + Estação Saúde + Exposições; oi Instalação Portal para o Verão



- Circuito Social + Oficinas Sustentáveis + Limpeza de Praia



- Exposição Conecta Mangue (VR/3D)



- Estação de Autorreparo de Bikes



- Show Pixote (08/02 - 21h30.