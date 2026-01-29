Material apreendido no Morro da Fortaleza com os presos na operação da Polícia CivilDivulgação/Polícia Civil
Segundo a polícia, que já vem monitorando as ações dos traficantes na cidade, os agentes montaram um cerco em diferentes acessos da comunidade e identificaram suspeitos atuando em várias funções do tráfico de drogas, inclusive um motociclista no “disque-entrega”.
A Operação Retenção, iniciada a menos de um mês já retirou de circulação 13 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas de acordo com o serviço de inteligência e continua por tempo indeterminado.
Polícia Civil prende quatro suspeitos e apreende um adolescente na operação contra o tráfico de drogas em Angra
Realizada no Morro da Fortaleza, no centro da idade
Marinha do Brasil homenageia as vítimas do naufrágio do encouraçado Aquidabã
Cerimônia na Ponta Leste preserva tradição centenária de reverência aos marinheiros mortos na tragédia do navio de guerra
Pesca do camarão proibida até o final de abril
O defeso começa nesta quarta-feira, 28. Quem descumprir a lei pode ser multado e ter equipamentos de pesca e mercadoria apreendidas
Prefeitura realiza obra de drenagem no Parque das Palmeiras, área de alagamento
Intervenção garante mais segurança e eficiência no escoamento das águas pluviais do canal da Avenida Luigi Amêndola
Opções de descarte de entulho e volumosos no Abraão
Iniciativa busca manter a Ilha Grande mais limpa e organizada
Deslizamento de terra na Rio-Santos na altura de Portogalo
Defesa Civil municipal alerta moradores e motoristas para intensidade do volume de chuva durante a madrugada e mantém a cidade em estágio de atenção, com equipes monitorando as localidades de risco
Uerj conclui estudo técnico para recuperação do Rio Bracuí e entrega relatório final à Justiça Federal
Que comprova que as intervenções emergenciais provocaram alterações profundas na dinâmica natural do rio. A prefeitura aguarda a conclusão final da Justiça Federal para abrir licitação para concluir a obra
