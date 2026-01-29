Material apreendido no Morro da Fortaleza com os presos na operação da Polícia Civil - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 29/01/2026 12:39

Angra dos Reis - Quatro homens foram presos e um adolescente (15), além de grande quantidade de drogas apreendidos, nessa quarta-feira (28), durante mais uma fase da Operação Retenção em Angra dos Reis, na costa verde. A ação foi realizada pela Polícia Civil no Morro da Fortaleza, no centro da cidade.



Segundo a polícia, que já vem monitorando as ações dos traficantes na cidade, os agentes montaram um cerco em diferentes acessos da comunidade e identificaram suspeitos atuando em várias funções do tráfico de drogas, inclusive um motociclista no “disque-entrega”.



Durante a ação, dois homens, de aproximadamente 42 anos, foram flagrados com rádios comunicadores em pontos estratégicos da localidade, atuando como olheiros e repassando informações sobre a movimentação policial. Um motociclista, de 55 anos, com atitude suspeita também foi abordado ao tentar deixar a comunidade, após adquirir drogas. Na fuga ele foi alcançado na Praia do Anil e com ele, os policiais encontraram seis pinos de cocaína. O homem admitiu ter adquirido a droga para entrega a usuários.



Na operação dentro da comunidade na boca de fumo outro suspeito, de 24 anos, foi preso e um adolescente, de 15, que também atuava na comercialização dos entorpecentes, segundo a polícia, foi apreendido. Os agentes encontraram 350 pinos de cocaína, 129 porções de maconha, 53 pedras de crack, 13 comprimidos de ecstasy, 49 frascos de lança-perfume, quatro rádios comunicadores, dois carregadores e R$ 192 em dinheiro. Todo material e os detidos foram encaminhados à 166ª DP, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes.



A Operação Retenção, iniciada a menos de um mês já retirou de circulação 13 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas de acordo com o serviço de inteligência e continua por tempo indeterminado.